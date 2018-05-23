ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске как минимум 6 тысяч кандидатов в бомжи и столько же потенциальных арендных квартир

24.05.2018 18:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Минске около 688 тысяч лицевых счетов (в коммуналках может быть несколько счетов).

Минчане вполне исправно платят — задолженность по счетам сейчас имеет менее 10%. Да и среди них подавляющее большинство задержало выплаты на дни и месяц. Но по 2,7 тыс. лицевых счетов не платят больше года, в 6,1 тыс. квартир отключили свет и воду за просрочку от двух месяцев. А это значит, что тысячи нанимателей, собственников — потенциальные бомжи. Поскольку не все — одинокие, кандидатами в бомжи становятся и их сожители, и взрослые члены семьи, сообщает realty.tut.by
Про показательный пример мы недавно писали — коммунальники «очищали» квартиру неплательщицы-нанимателя. Пока женщина в ЛТП, из квартиры по Козлова, 19 выселяли ее сожителя.

Фото: агентство «Минск-Новости»
Судьба таких квартир проста: слесарь меняет дверной замок, ЖРЭО делает чисто символический ремонт и восстанавливает свет. После ремонта сюда въедут новые жильцы из числа нуждающихся. С собственниками-неплательщиками немного сложней — их квартиру продают, гасят долги перед коммунальниками, а остатки средств отдают.

Напомним, еще в 2015-м предварительные подсчеты показывали, что во всей Беларуси в ближайшие годы появится порядка 10−15 тысяч новых бомжей — асоциальных элементов, не приватизировавших квартиры и не желающих платить по счетам.


Коммунальники рассказали, как предупреждают неплательщиков:

— После двух месяцев задолженности собственникам и нанимателям направляют письменное предупреждение о необходимости оплатить задолженность в течение 5 дней, — сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» главный специалист филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» Элла Лазарева. — В противном случае приостанавливают оказание некоторых коммунальных услуг, в основном электро- и водоснабжения. С 1 января по 1 мая текущего года таким должникам выдано 29 711 предупреждений. Отключены ЖКУ в 6153 квартирах.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске около 688 тысяч лицевых счетов (в коммуналках может быть несколько счетов).
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси появится дисконтный рынок корпоративных долгов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика