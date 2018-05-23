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Директор Пинского УКСа получил срок за выписанные себе премии и матпомощь

24.05.2018 17:47 — Разное | Партизан  
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Бывшему директору Пинского УКСа вынесен приговор за хищение и служебную халатность.

Уголовное дело в отношении директора УП «УКС города Пинска» было возбуждено в феврале 2017 года по результатам совместной проверки, проведенной работниками Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля и Пинского межрайонного комитета госконтроля по Брестской области. 
Руководитель УКСа с июля 2014 года по сентябрь 2016 года без согласования с вышестоящей организацией начислял себе премии, единовременные и стимулирующие выплаты, материальную помощь. Злоупотребляя служебными полномочиями, он незаконно завладел денежными средствами возглавляемого им предприятия на общую сумму 10,6 тыс. рублей, чем причинил ему ущерб в крупном размере. 

На протяжении двух лет директор УКСа устанавливал размеры тарифных окладов работникам предприятия сверх максимально предусмотренных законодательством. Это повлекло незаконную выплату им заработной платы в размере 60,6 тыс. рублей. 


Суд Пинского района и г. Пинска 23 мая текущего года вынес бывшему руководителю предприятия приговор – лишение свободы сроком на 3,6 года, с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества и лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 5 лет. 

Он признан виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере и служебной халатности. 

Бывший директор УП «УКС города Пинска» взят под стражу в зале суда, сообщает пресс-центр Комитета Госконтроля.    

 
 
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Бывшему директору Пинского УКСа вынесен приговор за хищение и служебную халатность.
 
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