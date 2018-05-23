Зачем Беларуси Академия управления при президенте?

«Это Академия управления при президенте — единственное учебное заведение, напрямую фактически подчиненное президенту, а мы не можем там выстроить систему образования как следует», — цитирует главу государства БелТА.





Завтра твоей страны " А нужна ли Академия управления при президенте вообще? На этот вопрос искала ответ интернет-газета "





Красивая обертка или серьезная начинка?





По словам бывшего ректора Белорусского государственного университета Александра Козулина, академии управления государственных служб существуют почти во всех странах мира, только они обучают не студентов.





— У нас достаточно вузов, которые дают высшее образование. А тем, кто управляет страной, экономикой, различными сферами, нужно учиться этому профессионально. Профессионализма же в Беларуси пока не хватает во всех сферах, — считает профессор.





Необходимость в такой академии, по его мнению, существует. Вопрос только, как к этому относиться – то ли как к красивой обертке конфетки, то ли все-таки как к серьезной начинке.





Собеседник напоминает, что в руководстве страны находились и находятся люди, которые оканчивали другие высшие учебные заведения.





— Как правило, раньше их было гораздо больше из БГУ, Белорусского государственного экономического университета, — отмечает Александр Козулин.









Экс-министр: Не окончив этой академии, не получить очередное повышение





А вот экс-министр труда Александр Соснов не видит необходимости в существовании такого высшего учебного заведения, как Академия управления при президенте.





— Во всем мире существуют обычные университеты, которые готовят специалистов, людей разных профессий, и нет там никаких академий при президенте. Может, они есть в каких-то тоталитарных странах, — говорит собеседник.





Он полагает, что это своего рода замена Высшей партийной школы, которая существовала во времена СССР.





— У главы государства осталось в голове, что была такая школа для высшего руководящего состава, вот то же самое и здесь. Если проследить параллели между старой коммунистической системой и нынешним руководством страны, то мы много найдем общего, только называется это по-другому, — обращает внимание эксперт.





По мнению Александра Соснова, люди идут в Академию управления потому, что это дает перспективы карьерного роста.





— В стране так устроена жизнь, что не окончив этой академии, не получить очередное повышение, — поясняет эксперт.





Он напоминает, что в советские времена была, например, Академия общественных наук при ЦК КПСС, еще одна подобная академия занималась экономикой.





Неужели другие вузы не могут готовить кадры, пригодные для управления страной?





— Может, и смогли бы, но нам нужно ликвидировать Министерство образования и сделать вузы самоуправляемыми, свободными. Вот тогда можно на что-то рассчитывать, — уверен Александр Соснов.