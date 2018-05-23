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Зачем Беларуси Академия управления при президенте?

24.05.2018 17:43 — Разное | Партизан  
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В Академии управления при президенте Республики Беларусь необходимо полностью перевернуть систему образования, заявил Лукашенко.

«Это Академия управления при президенте — единственное учебное заведение, напрямую фактически подчиненное президенту, а мы не можем там выстроить систему образования как следует», — цитирует главу государства БелТА.

А нужна ли Академия управления при президенте вообще? На этот вопрос искала ответ интернет-газета "Завтра твоей страны"

Красивая обертка или серьезная начинка?

По словам бывшего ректора Белорусского государственного университета Александра Козулина, академии управления государственных служб существуют почти во всех странах мира, только они обучают не студентов.

— У нас достаточно вузов, которые дают высшее образование. А тем, кто управляет страной, экономикой, различными сферами, нужно учиться этому профессионально. Профессионализма же в Беларуси пока не хватает во всех сферах, — считает профессор.

Необходимость в такой академии, по его мнению, существует. Вопрос только, как к этому относиться – то ли как к красивой обертке конфетки, то ли все-таки как к серьезной начинке.

Собеседник напоминает, что в руководстве страны находились и находятся люди, которые оканчивали другие высшие учебные заведения.

— Как правило, раньше их было гораздо больше из БГУ, Белорусского государственного экономического университета, — отмечает Александр Козулин.


Экс-министр: Не окончив этой академии, не получить очередное повышение

А вот экс-министр труда Александр Соснов не видит необходимости в существовании такого высшего учебного заведения, как Академия управления при президенте.

— Во всем мире существуют обычные университеты, которые готовят специалистов, людей разных профессий, и нет там никаких академий при президенте. Может, они есть в каких-то тоталитарных странах, — говорит собеседник.

Он полагает, что это своего рода замена Высшей партийной школы, которая существовала во времена СССР.

— У главы государства осталось в голове, что была такая школа для высшего руководящего состава, вот то же самое и здесь. Если проследить параллели между старой коммунистической системой и нынешним руководством страны, то мы много найдем общего, только называется это по-другому, — обращает внимание эксперт.

По мнению Александра Соснова, люди идут в Академию управления потому, что это дает перспективы карьерного роста.

— В стране так устроена жизнь, что не окончив этой академии, не получить очередное повышение, — поясняет эксперт.

Он напоминает, что в советские времена была, например, Академия общественных наук при ЦК КПСС, еще одна подобная академия занималась экономикой.

Неужели другие вузы не могут готовить кадры, пригодные для управления страной?

— Может, и смогли бы, но нам нужно ликвидировать Министерство образования и сделать вузы самоуправляемыми, свободными. Вот тогда можно на что-то рассчитывать, — уверен Александр Соснов.

 
 
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В Академии управления при президенте Республики Беларусь необходимо полностью перевернуть систему образования, заявил Лукашенко.
 
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