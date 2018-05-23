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В Украине запретили российскую платежную систему WebMoney

24.05.2018 17:33 — Разное | Партизан  
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Совет национальной безопасности и обороны Украины внес международную электронную платежную систему мгновенных интернет-расчетов WebMoney в список санкций.

Как передает replyua.net, об этом идет речь в приложении к решению СБНО от 2 мая 2018 года.

Кроме всего прочего, этими санкциями предусмотрено блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода средств за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; отмена или приостановление лицензий и иного вида разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления того или иного вида деятельности. 

Также внесение WebMoney в список предусматривает ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования. При этом известно, что действие этих санкций будет составлять три года. 



 
 
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Совет национальной безопасности и обороны Украины внес международную электронную платежную систему мгновенных интернет-расчетов WebMoney в список санкций.
 
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