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Майра Мора: «Я приветствую тот формат, в котором проходит форум «Минский диалог»

24.05.2018 18:38 — Разное | ОНТ  
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Одна из сессий форума «Минский диалог» посвящена теме проблем так называемых «серединных» стран – тех, которые размещены между мощными геополитическими центрами. И Беларусь здесь – яркий пример. 

Важный вопрос – адаптация системы контроля над обычными вооружениями к реалиям XXI века. Эксперты говорят, в том числе, о противостоянии информационным войнам. В центре внимания также развитие Восточного партнёрства. Тем более, что инициативе исполняется 10 лет. 

Майра Мора, генеральный директор Совета государств Балтийского моря: «Дело очень нужное. Я приветствую эту инициативу и тот формат, в который развился «Минский диалог». Чем больше будет встреч экспертов, политиков, которые будут обсуждать актуальные вопросы, тем лучше. Лучше говорить, чем молчать. Лучше анализировать ситуацию и те проблемы, с которыми регион сейчас соприкасается. Очень радует тот масштаб и то качество, в который этот форум развился». 

Эксперты участвуют не только в дневных, но и в ночных сессиях. Так что впереди ещё много часов обсуждения насущных проблем. 

 
 
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​Одна из сессий форума «Минский диалог» посвящена теме проблем так называемых «серединных» стран – тех, которые размещены между мощными геополитическими...
 
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