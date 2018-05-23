Майра Мора: «Я приветствую тот формат, в котором проходит форум «Минский диалог»

Одна из сессий форума «Минский диалог» посвящена теме проблем так называемых «серединных» стран – тех, которые размещены между мощными геополитическими центрами. И Беларусь здесь – яркий пример.

Важный вопрос – адаптация системы контроля над обычными вооружениями к реалиям XXI века. Эксперты говорят, в том числе, о противостоянии информационным войнам. В центре внимания также развитие Восточного партнёрства. Тем более, что инициативе исполняется 10 лет.

Майра Мора, генеральный директор Совета государств Балтийского моря: «Дело очень нужное. Я приветствую эту инициативу и тот формат, в который развился «Минский диалог». Чем больше будет встреч экспертов, политиков, которые будут обсуждать актуальные вопросы, тем лучше. Лучше говорить, чем молчать. Лучше анализировать ситуацию и те проблемы, с которыми регион сейчас соприкасается. Очень радует тот масштаб и то качество, в который этот форум развился».

Эксперты участвуют не только в дневных, но и в ночных сессиях. Так что впереди ещё много часов обсуждения насущных проблем.