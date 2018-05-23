Александр Шишко освобожден от должности в связи с несоблюдением ограничений, связанных с государственной службой (подпункт 1.4 пункта 1 статьи 40 закона от 14 июня 2003 года "О государственной службе в Республике Беларусь") – следует из постановления Совета Министров от 23 мая 2018 года №382.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Шишко освобожден от должности заместителя министра транспорта и коммуникаций ​Александр Шишко освобожден от должности в связи с несоблюдением ограничений, связанных с государственной службой (подпункт 1.4 пункта 1 статьи 40 закона от 14 июня...