Помощник Президента – инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко провел прием граждан в ОАО «Гродно Азот»

Как пояснил глава администрации Октябрьского района Гродно Олег Белинский, в городе изыскиваются дополнительные средства на обустройство дорог, в том числе и за счет проводимых аукционов по продаже земельных участков. В этом году в микрорайоне Заболоть планируется благоустроить четыре улицы. Уже в июне начинаются работы на улицах Соболянской и Максима Танка, на что выделено около 330 тысяч рублей. В дальнейшем еще порядка 640 тысяч рублей будут выделены на работы на улицах Рудянской и Кубасова.

– Необходимо приводить в порядок все дороги в новых микрорайонах города, но в первую очередь – магистральные проезды, – отметил Сергей Ровнейко – Порой из-за нехватки финансовых средств нельзя в полном объеме выполнить те или иные работы, не всегда находится самое оптимальное, рациональное решение по максимально эффективному использованию имеющихся. Необходимо активно задействовать такие механизмы, как общественные слушания, обсуждения изменений с людьми, которые будут пользоваться созданной инфраструктурой, в частности, дорогами или инженерными коммуникациями. Люди, которые живут в этой местности, зачастую могут подсказать логичные житейские варианты решения той или иной проблемы.







Поднимался на приеме и вопрос санитарной обработки лесного парка Румлево от клещей. Как пояснила главный врач зонального центра гигиены и эпидемиологии Янина Шарендо, 18 мая в Румлево была такая обработка. Как показало проведенное после этого обследование, клещей нет. Однако через какое-то время обработку сделают еще раз. При этом надо помнить о том, что обработке подлежат в зонах отдыха тропинки с углублением в лес на полтора-два метра.

Ольга Олеговна озвучила просьбу работников филиала откорректировать движение автомобильного транспорта на улице Славинского, где затруднен левый поворот со стороны кольцевого перекрестка. Есть нарекания и на припаркованные вдоль проезда к предприятию автомобили, которые мешают движению транспорта. О проблемном выезде из микрорайона Заболоть говорил и его житель, предложив ограничить скорость движения по главной дороге.

– Высказывая свои пожелания, люди не всегда руководствуются обеспечением безопасности движения, – отметил Сергей Ровнейко. – Но раз проблема существует, Госавтоинспекции и коммунальным службам необходимо комплексно подойти к ее решению. Время не стоит на месте: появляются новые магистральные проезды, возводится много социальных объектов, значит должна меняться и организация движения. Нужно более оперативно реагировать на эти изменения. Ведь от этого зависят безопасность людей, снижение аварийности на наших дорогах.

Сергей Васильевич поручил соответствующим службам принять оперативные меры для разрешения ситуации на местах. Даны также поручения и по ряду других вопросов.