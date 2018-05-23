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10 000 евро и 50 кг самолетом: ГТК сделал памятку для туристов
24.05.2018 — Разное | Вороновская газета
Ввезти беспошлинно в Республику Беларусь по общим правилам можно товары для личного пользования, стоимость и вес которых не превышает 1500 евро и 50 кг соответственно (с учетом требований таможенного законодательства), при ввозе воздушным транспортом – 10 000 евро и 50 кг Пересечение товаров воздушным транспортом не учитывается при последующем пересечении границы.
Также если предыдущая поездка осуществлялась воздушным транспортом, она не учитывается при последующем пересечении границы наземным транспортом и пешком, т.е. не накладывает весовых и стоимостных ограничений в 300 евро и 20 кг.
Например, если последний раз гражданин въезжал в Республику Беларусь в мае 2018 года (независимо от числа), то беспошлинно ввозить товары для личного пользования стоимостью и весом не более 1500 евро и 50 кг соответственно он может с 1 августа 2018 года. Если же поездка в мае осуществлялась воздушным транспортом, гражданин при последующей поездке наземным транспортом (независимо от даты) может ввозить товары для личного пользования стоимостью 1500 евро и весом не более 50 кг.
При планировании поездки за рубеж ознакомьтесь предварительно с правилами перемещения товаров через таможенную границу. В случае возникновения вопросов необходимую информацию можно найти на
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Ввезти беспошлинно в Республику Беларусь по общим правилам можно товары для личного пользования, стоимость и вес которых не превышает 1500 евро и 50 кг...
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