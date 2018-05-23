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10 000 евро и 50 кг самолетом: ГТК сделал памятку для туристов

24.05.2018 — Разное | Вороновская газета  
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10 000 евро и 50 кг самолетом: ГТК сделал памятку для туристов

Ввезти беспошлинно в Республику Беларусь по общим правилам можно товары для личного пользования, стоимость и вес которых не превышает 1500 евро и 50 кг соответственно (с учетом требований таможенного законодательства), при ввозе воздушным транспортом – 10 000 евро и 50 кг  Пересечение товаров воздушным транспортом не учитывается при последующем пересечении границы. 

При пересечении границы чаще, чем раз в три календарных месяца, к товарам для личного пользования могут быть отнесены только товары на сумму не более 300 евро и весом не более 20 кг. Данные нормы не распространяются на товары, ввозимые воздушным транспортом (остаются прежними  10 000 евро и 50 кг).  

Также если предыдущая поездка осуществлялась воздушным транспортом, она не учитывается при последующем пересечении границы наземным транспортом и пешком, т.е. не накладывает весовых и стоимостных ограничений в 300 евро и 20 кг. 

Например, если последний раз гражданин въезжал в Республику Беларусь в мае 2018 года (независимо от числа), то беспошлинно ввозить товары для личного пользования стоимостью и весом не более 1500 евро и 50 кг соответственно он может с 1 августа 2018 года. Если же поездка в мае осуществлялась воздушным транспортом, гражданин при последующей поездке наземным транспортом (независимо от даты) может ввозить товары для личного пользования стоимостью 1500 евро и весом не более 50 кг. 

При планировании поездки за рубеж ознакомьтесь предварительно с правилами  перемещения товаров через таможенную границу. В случае возникновения вопросов необходимую информацию можно найти на едином интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь либо обратиться в круглосуточную дежурную службу Гродненской региональной таможни по тел: 8 (0152)79-80-06.

http://grodnonews.by/

 
 
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Ввезти беспошлинно в Республику Беларусь по общим правилам можно товары для личного пользования, стоимость и вес которых не превышает 1500 евро и 50 кг...
 
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