10 000 евро и 50 кг самолетом: ГТК сделал памятку для туристов





Ввезти беспошлинно в Республику Беларусь по общим правилам можно товары для личного пользования, стоимость и вес которых не превышает 1500 евро и 50 кг соответственно (с учетом требований таможенного законодательства), при ввозе воздушным транспортом – 10 000 евро и 50 кг Пересечение товаров воздушным транспортом не учитывается при последующем пересечении границы.



При пересечении границы чаще, чем раз в три календарных месяца, к товарам для личного пользования могут быть отнесены только товары на сумму не более 300 евро и весом не более 20 кг. Данные нормы не распространяются на товары, ввозимые воздушным транспортом (остаются прежними – 10 000 евро и 50 кг).

Также если предыдущая поездка осуществлялась воздушным транспортом, она не учитывается при последующем пересечении границы наземным транспортом и пешком, т.е. не накладывает весовых и стоимостных ограничений в 300 евро и 20 кг.

Например, если последний раз гражданин въезжал в Республику Беларусь в мае 2018 года (независимо от числа), то беспошлинно ввозить товары для личного пользования стоимостью и весом не более 1500 евро и 50 кг соответственно он может с 1 августа 2018 года. Если же поездка в мае осуществлялась воздушным транспортом, гражданин при последующей поездке наземным транспортом (независимо от даты) может ввозить товары для личного пользования стоимостью 1500 евро и весом не более 50 кг.

При планировании поездки за рубеж ознакомьтесь предварительно с правилами перемещения товаров через таможенную границу. В случае возникновения вопросов необходимую информацию можно найти на едином интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь либо обратиться в круглосуточную дежурную службу Гродненской региональной таможни по тел: 8 (0152)79-80-06.

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