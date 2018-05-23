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В Новодворцах задержали дерзкого водителя
24.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Мало того, что 42-летний минчанин проигнорировал знак «Проезд без остановки запрещён», так ещё и обогнал три машины, в том числе автобус, на железнодорожном переезде. Мужчина создал опасную и рискованную ситуацию.
Это произошло вчера, 23 мая, около 13.30 возле деревни Новодворцы, сообщили «Кур'еру» в Слуцкой ГАИ.
На водителя составили два административных протокола за нарушение правил
В ТЕМУ. УВД Минского облисполкома 21−25 мая проводит на объектах железнодорожного транспорта специальное комплексное мероприятие «Безопасность». Во время акции акцентируется внимание на предупреждении как несчастных случаев, так и автоаварий.
За три дня по Минской области пресечено более 40 фактов игнорирования водителями правил пересечения ж/д путей. Только слуцкие милиционеры составили 15 административных протоколов.
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В ТЕМУ. Только за 23 мая слуцкие милиционеры составили 15 административных протоколов за игнорирование водителями правил пересечения ж/д путей. Фото: Слуцкая ГАИ ...
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