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Кошка проехала на крыше минивена на скорости 100 км/ч. Что это было? (ВИДЕО)
Перепуганное животное сняла на видео Ронда Рэнкин, которая заметила кошку на крыше, следовавшей рядом с ней машины. Она крепко держалась на лапах, хотя скорость минивена составляла около 100 км/ч, сообщает
Ронда пыталась рассказать об этом своему находившемуся за рулём отцу, но тот не сразу поверил дочери. Однако, бросив взгляд на попутную машину, действительно увидел на крыше животное, но предположил вначале, что это енот... Позже, правда, он убедился в правоте ребёнка – это действительно была кошка.
Они стали кричать женщине-водителю, что у неё на крыше животное. Когда женщина поняла, что что-то не так, она сбросила скорость и съехала на обочину. О дальнейшей судьбе кошки ничего не сообщается.
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Перепуганное животное сняла на видео Ронда Рэнкин, которая заметила кошку на крыше, следовавшей рядом с ней машины. Она крепко держалась на лапах, хотя скорость...
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