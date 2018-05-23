Заветная тысяча рублей отдаляется. Как в апреле изменились зарплаты белорусов

Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила 921 рубль, сообщает Белстат. Месяцем ранее белорусы в среднем зарабатывали 926,8 рубля.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В пересчете по средневзвешенному курсу доллара за апрель средняя зарплата составила почти 460 долларов (в марте — 474 доллара, в феврале — почти 431 доллар, в январе — 432 доллара, в декабре прошлого года — 495 долларов).

В апреле средние заработки выросли в Брестской области — до 794 рубля, Витебской области — до 764,8 рубля, Гомельской — 836,1 рубля, Гродненской — до 794,6 рубля, Минской — до 922 рублей, Могилевской — до 775,7 рубля. А вот в Минске «получки» в прошлом месяце упали — до 1 275,3 рубля. Месяцем ранее средние заработки в столице составляли 1 364,9 рубля.

Если смотреть по сферам деятельности, то заметно упали средние зарплаты в апреле у специалистов, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания — 3700 рубля (в марте они зарабатывали почти на 1400 рублей больше). На производстве компьютеров и периферийного оборудования зарплаты упали на 224 рубля — до 1283 рублей, а у специалистов, деятельность которых связана с грузовым воздушным транспортом, — на 218 рублей (до 1847 рублей).

Больше всего выросли зарплаты в апреле у специалистов, которые занимаются страхованием, перестрахованием и дополнительным пенсионным обеспечением (кроме обязательного соцтрахования) — на 439 рублей (до 1587 рублей), пассажирским воздушным транспортом — на 308 рублей (до 2573 рублей), а также у работников вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования — на 255 рублей (до 2437 рублей).

Ранее президент поручил правительству восстановить к концу первого квартала среднюю зарплату на уровне 1000 рублей, а в течение года — «превзойти этот показатель». При этом зарплату в 1000 рублей в декабре «две трети населения практически не видели», заявил глава государства 2 марта, заслушивая отчет правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома об итогах работы экономики страны за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.