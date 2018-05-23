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Около Br14 млн направят в Брестской области на ремонт учреждений образования

24.05.2018 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестской области на ремонт учреждений образования в текущем году предусмотрено направить Br13,8 млн. Об этом сообщил начальник управления образования Юрий Просмыцкий сегодня на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55813.php

Около Br14 млн направят в Брестской области на ремонт учреждений образования

"Намечено выполнить частичный ремонт кровель, инженерных сетей, провести комплекс работ для приведения зданий в соответствие с санитарными нормами, правилами пожарной безопасности. Комиссии горрайисполкомов при участии специалистов Госстройнадзора обследовали 205 зданий и сооружений учреждений образования. Фактов, угрожающих безопасности эксплуатации, не выявлено", - отметил Юрий Просмыцкий.

В частности, Br8 млн планируется направить на капремонт 25 школ, 21 детского сада и трех учреждений дополнительного образования. Текущий ремонт необходимо провести в 234 заведениях.

В Брестской области продолжается реализация проекта "Модернизация системы образования Республики Беларусь на 2016-2020 годы" за счет займа Всемирного банка. В текущем году предполагается выполнить ремонтно-строительные работы по десяти объектам. В настоящее время идет ремонт спортивного зала в средней школе №2 Малориты.

Кроме того, преобразятся учреждения образования Иваново, где в сентябре пройдет празднование Дня белорусской письменности, а также Высокого (Каменецкий район), готовящегося к проведению фестиваля тружеников села Брестской области.

 
 
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В Брестской области на ремонт учреждений образования в текущем году предусмотрено направить Br13,8 млн. Об этом сообщил начальник управления образования Юрий...
 
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