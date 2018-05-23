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В подвале жилого доме по улице Солигорской злоумышленниками была обрезана оптоволоконная линия

24.05.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В подвале жилого доме по улице Солигорской злоумышленниками была обрезана оптоволоконная линия

24 мая около 13:00 в подвале дома номер 10 по улице Солигорской была обрезана основная магистральная оптоволоконная линия, отвечающая за передачу сигнала интернета и кабельного телевидения «Амиго».

В результате данного инцидента пострадали жители домов № 10 и 12 по улице Солигорской и домов № 5, 7, 9, 13 и 15 по улице Молодежной (число пострадавших абонентов составляет около 380 человек).

Подобные происшествия случались и ранее на улицах Зеленой, Ивановского и Чехова, но настолько серьезный ущерб нанесен впервые. Уже ведутся работы по устранению проблемы. Для восстановления трансляции необходима полная замена и перетяжка кабеля по всей линии.

"Уважаемые абоненты провайдера цифрового телевидения и оптического интернета Amigo, проживающие по этим адресам, уведомляем Вас, что восстановительные работы уже ведутся и в самые кратчайшие сроки подача сигнала будет восстановлена.", - сообщается в официальной группе компании ВКонтакте.

Если Вы обладаете какой-либо информацией по данному вопросу – просьба сообщить по номеру 102 или 134 Анонимность гарантирована.

СлуцкОблГарант

 
 
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24 мая около 13:00 в подвале дома номер 10 по улице Солигорской была обрезана основная магистральная оптоволоконная линия, отвечающая за передачу сигнала интернета и...
 
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