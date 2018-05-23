Опубликованы итоги общественного обсуждения генерального плана Слуцка





Слуцкий райисполком проинформировал на своём сайте о завершении процедуры общественного обсуждения генерального плана Слуцка.

Ранее сообщалось, что речь шла о долговременном проекте, разделённом на два этапа: с 2017 года по 2025 год и с 2025 года по 2030 год. Генпланом предусматривается расширение жилой застройки, строительство новых функциональных зон, улучшение велосипедной инфраструктуры, развитие производственных территорий, а также строительство сети новых магистральных дорог.

За время проведения общественного обсуждения по градостроительному проекту поступило 11 предложений, которые были направлены на рассмотрение архитектурно-градостроительного совета при Минском областном исполнительном комитете. Из них 4 предложения были учтены разработчиком.

Поступившие в ходе проведения общественного обсуждения замечания и (или) предложения участников общественного обсуждения, не соответствующие требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, не могут служить основанием для внесения изменений и (или) дополнений в проект.

Градостроительный проект общего планирования «Генеральный план г. Слуцк Слуцкого района» рекомендован для прохождения экспертиз и дальнейшего утверждению в установленном порядке, говорится в выписке из протокола заседания архитектурно-градостроительного Совета от 24 апреля.

Узнать подробнее о проекте геплана Слуцка можно по ссылке .



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