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Опубликованы итоги общественного обсуждения генерального плана Слуцка
24.05.2018 — Разное | Слуцк Город
Слуцкий райисполком
Ранее сообщалось, что речь шла о долговременном проекте, разделённом на два этапа: с 2017 года по 2025 год и с 2025 года по 2030 год. Генпланом предусматривается расширение жилой застройки, строительство новых функциональных зон, улучшение велосипедной инфраструктуры, развитие производственных территорий, а также строительство сети новых магистральных дорог.
За время проведения общественного обсуждения по градостроительному проекту поступило 11 предложений, которые были направлены на рассмотрение архитектурно-градостроительного совета при Минском областном исполнительном комитете. Из них 4 предложения были учтены разработчиком.
Градостроительный проект общего планирования «Генеральный план г. Слуцк Слуцкого района» рекомендован для прохождения экспертиз и дальнейшего утверждению в установленном порядке, говорится в выписке из протокола заседания архитектурно-градостроительного Совета от 24 апреля.
Узнать подробнее о проекте геплана Слуцка можно по
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За время проведения общественного обсуждения по градостроительному проекту поступило 11 предложений, которые были направлены на рассмотрение...
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