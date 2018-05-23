Игорь Криушенко назвал имена футболистов, вызванных на ближайшие спарринги с Венгрией и Финляндией

Без опытного Александра Глеба, но с новичком команды Евгением Шикавкой. Игорь Криушенко назвал состав футбольной сборной на ближайшие матчи.

В команде – 23 игрока. Шикавка – лучший бомбардир чемпионата страны и дебютант сборной. Ещё 6 игроков представляют БАТЭ. Также есть футболисты брестского «Динамо»: Гаврилович и Веретило.

Сборная преимущественно укомплектована футболистам белорусского чемпионата. Из легионеров вызваны Денис Поляков, Сергей Кисляк, Игорь Шитов и Александр Карницкий. 6 июня команда сыграет с Венгрией в Бресте, 9 июня – с Финляндией на выезде.