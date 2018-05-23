За употребление допинга введут уголовную ответственность

За нарушение антидопинговых правил спортсменов будут лишать госнаград, а федерации — госсподдержки. Такие меры содержатся в указе № 201 «О противодействии допингу в спорте», который подписал 24 мая Александр Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Теперь в случае дисквалификации спортсмена или его персонала за допинг им будет запрещено заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта. Их также обяжут возмещать суммы стимулирующих выплат, предусмотрено лишение государственных наград, к которым они были представлены за соответствующие спортивные результаты.

За систематическое грубое нарушение антидопинговых правил федерации (союзы, ассоциации) могут быть лишены права на получение господдержки, освобождение от налогов и сборов (пошлин) иностранной безвозмездной помощи. Также возможно их исключение из реестра федераций на срок до двух лет.

В отношении национальных и сборных команд в таких случаях предусмотрены меры, включающие уменьшение их численности и финансирования.

Правительству поручено проработать вопрос об установлении уголовной ответственности за использование запрещенных веществ и методов, а также за склонение спортсменов к нарушению антидопинговых правил.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что «спорт должен быть чистым» и предупреждал, что к нарушителям будут применять самые жесткие меры.

«Прощения в этом плане не будет. Это уже не те времена. Вы видите, на какой уровень поднята эта проблема», — предупредил президент спортивных функционеров 13 апреля на совещании по вопросам развития зимних видов спорта.