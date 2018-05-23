На А-Fest выступят британка Софи Эллис-Бекстор и «Без Билета»

11 августа в Лошицком парке в третий раз пройдет А-Fest — крупнейший в Минске бесплатный open-air лета. Фестиваль начнется днем и закончится только в 23 часа. На территории парка будут проводить конкурсы, игры, будут работать фотозоны, фудкорты. На сцене выступят беларуские и зарубежные музыканты, пишет TUT.by. Иностранным хедлайнером будет британская поп-певица Софи Эллис-Бекстор, беларуским – группа «Без Билета». Также выступит французский музыкальный хаус-поп-дуэт Modjo.

С едой на фестивале проблем нет – много всего и на любой вкус. Единственный вопрос с очередями, но беларусам пообещали бороться с ними с помощью современных технологий. Цена пива на фестивале — 3 рубля. Наливать напитки обещают быстро, как и в прошлом году, — за 10 секунд. Продавать алкоголь будут до 21.00.

Проблемы с парковой останутся – организовать ее банально негде, поэтому организаторы советуют приезжать на пивной фестиваль на велосипедах или общественном транспорте. Возможно, в Лошицу пустят больше общественного транспорта.

Фестиваль A-fest третий раз проводит пивоваренная компания «Аливария». В прошлом году фестиваль посетили 150 тысяч человек. В этом году организаторы ожидают не меньше гостей.