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На А-Fest выступят британка Софи Эллис-Бекстор и «Без Билета»
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11 августа в Лошицком парке в третий раз пройдет А-Fest — крупнейший в Минске бесплатный open-air лета. Фестиваль начнется днем и закончится только в 23 часа. На территории парка будут проводить конкурсы, игры, будут работать фотозоны, фудкорты. На сцене выступят беларуские и зарубежные музыканты,
С едой на фестивале проблем нет – много всего и на любой вкус. Единственный вопрос с очередями, но беларусам пообещали бороться с ними с помощью современных технологий. Цена пива на фестивале — 3 рубля. Наливать напитки обещают быстро, как и в прошлом году, — за 10 секунд. Продавать алкоголь будут до 21.00.
Проблемы с парковой останутся – организовать ее банально негде, поэтому организаторы советуют приезжать на пивной фестиваль на велосипедах или общественном транспорте. Возможно, в Лошицу пустят больше общественного транспорта.
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11 августа в Лошицком парке в третий раз пройдет А-Fest — крупнейший в Минске бесплатный open-air лета. Фестиваль начнется днем и закончится только в 23 часа. На территории...
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