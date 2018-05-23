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Президент объявил замечание главам двух облисполкомов из-за задержек зарплат на предприятиях
Александр Лукашенко объявил замечание за невыполнение своего поручения о своевременной выплате зарплат на предприятиях. Об этом говорится в соответствующем распоряжении главы государства, сообщает пресс-служба президента.
Замечание объявили председателям Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу и Могилевского областного исполнительного комитета Владимиру Доманевскому.
(Будет дополнено.)
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Замечание объявили председателям Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу и Могилевского областного исполнительного комитета...
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