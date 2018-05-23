Президент поручил МАРТ регулировать цены в школьных и студенческих столовых, буфетах и кафе

Регулировать цены на продукцию общественного питания в учреждениях образования будет МАРТ. Это предусмотрено президентским указом № 199 от 24 мая, сообщает пресс-служба главы государства.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Ранее цены и наценки на продукция общественного питания в учреждениях образования регулировали облисполкомы и Мингорисполком.

В пресс-службе президента уточняют, что документ вносит корректировки в указ от 25 февраля 2011 года № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь». Изменения также предусматривают его приведение в соответствие с договором о Евразийском экономическом союзе.

О том, что ценообразованием в школьных и студенческих столовых займется Министерство антимонопольного регулирования и торговли, ранее сообщал глава ведомства Владимир Колтович.

«Для того, чтобы сейчас исключить двойное толкование при формировании цен, мы разработали методические рекомендации. Суть состоит в том, что торговая надбавка в размере 20% применяется не к цене последнего поставщика, а к цене производителя. Это еще и маленький вклад в копилку решения проблемы посредников», — пояснил министр.

По его словам, сегодня наценки в общественном питании разнятся — в столице она составляет 15%, а в Гомельской области — 25%.

«Уверен, что после передачи функций МАРТ мы сможем найти некую средневзвешенную величину, которая бы отвечала сегодня экономическим интересам всех регионов», — указал Колтович.