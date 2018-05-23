​Прогноз погоды на 25 мая

Атмосферные фронты с юго-запада Европы принесли нам неустойчивую погоду. Среднесуточная температура на 1-5 градусов превышает климатическую норму.



До конца недели ожидается умеренно-тёплая погода. Ближайшей ночью её будет определять неустойчивая воздушная масса, а днём страна окажется на периферии Скандинавского антициклона. Он смещается вглубь России, и нам принесёт переменную облачность и преимущественно сухую погоду.

В пятницу, ночью местами, а днём по юго-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью и в утренние часы в пределах 8-14 градусов тепла, во второй половине дня до 20-26. Атмосферное давление будет слабо расти.

В выходные нас ждёт спокойная и вполне комфортная погода. Преимущественно без осадков, лишь в субботу ночью и утром в отдельных районах по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Преобладающая температура в разгар дня от плюс 19 по северо-востоку до 26 по юго-западу страны.