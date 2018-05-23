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Илья Ивашко пробился в основную сетку "Ролан Гаррос"
Белорусский теннисист Илья Ивашко (№ 119 рейтинга ATP) пробился в основную сетку второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» с общим призовым фондом 39 197 000 евро.
В заключительном отборочном раунде Илья Ивашко победил украинца Сергея Стаховского (№ 129) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:2.
Отметим, что ранее в квалификации «Ролан Гаррос» Стаховский выбил из борьбы другого белоруса Егора Герасимова.
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Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в основную сетку второго в сезоне турнира серии "Большого шлема" - "Ролан Гаррос" с общим призовым фондом 39 197 000 евро.
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