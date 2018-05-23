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Гусеничные пожарные машины белорусского производства поставят в Казахстан
Новости Беларуси. Гусеничные пожарные машины белорусского производства отправятся в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соглашение о поставках заключили в Астане. Там проходит Международная оружейная выставка «KADEX-2018». Белорусская техника будет задействована для тушения пожаров и аварийно-спасательных работ на арсеналах, складах и базах хранения боеприпасов и взрывчатых веществ.
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Новости Беларуси. Гусеничные пожарные машины белорусского производства отправятся в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соглашение о...
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