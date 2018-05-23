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«В таможне должен быть человек честный». Церемония присяги сотрудниками таможни прошла в Минске

24.05.2018 18:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Молодые сотрудники таможни Минского региона принесли 24 мая присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В таможне должен быть человек честный». Церемония присяги сотрудниками таможни прошла в Минске

Торжественная церемония прошла в Минской городской ратуше. С напутственными словами к молодым сотрудникам выступили руководители Государственного таможенного комитета Беларуси, а также родители и ветераны таможенной службы.

«В таможне должен быть человек честный». Церемония присяги сотрудниками таможни прошла в Минске

Илья Довбнюк:
Работа, которая учит ответственности, внимательности, бдительности. Думаю, что родители, друзья и близкие очень гордятся мной. Ставлю цели и задачи двигаться как можно выше и помогать стране.

«В таможне должен быть человек честный». Церемония присяги сотрудниками таможни прошла в Минске

Александр Валиев, начальник Минской региональной таможни:
Сегодня как никогда высок конкурс для поступления на службу в таможню. Мы с удовольствием наблюдаем снижение текучести кадров, повышение профессионального уровня наших сотрудников, в силу того, что они становятся более опытными. В таможне должен быть человек честный. Это основа для того, чтобы мы могли надеяться, что человек будет расти и развиваться и, возможно, достигнет успехов в службе.

«В таможне должен быть человек честный». Церемония присяги сотрудниками таможни прошла в Минске

В 2018 году церемония принесения присяги совпала с днём чествования ветеранов таможенной службы. После церемонии молодые таможенники возложили цветы к Вечному огню на площади Победы.

«В таможне должен быть человек честный». Церемония присяги сотрудниками таможни прошла в Минске

 
 
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Новости Беларуси. Молодые сотрудники таможни Минского региона принесли 24 мая присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония...
 
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