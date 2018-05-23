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«В таможне должен быть человек честный». Церемония присяги сотрудниками таможни прошла в Минске
Новости Беларуси. Молодые сотрудники таможни Минского региона принесли 24 мая присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественная церемония прошла в Минской городской ратуше. С напутственными словами к молодым сотрудникам выступили руководители Государственного таможенного комитета Беларуси, а также родители и ветераны таможенной службы.
Илья Довбнюк:
Александр Валиев, начальник Минской региональной таможни:
В 2018 году церемония принесения присяги совпала с днём чествования ветеранов таможенной службы. После церемонии молодые таможенники возложили цветы к Вечному огню на площади Победы.
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Новости Беларуси. Молодые сотрудники таможни Минского региона принесли 24 мая присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония...
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