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Двое белорусов участвовали в международном наркосиндикате, который перевёз 830 килограмм гашиша
Два белорусских наркодиллера участвовали в поставках крупных партий гашиша из Испании в Россию транзитом через Беларусь. Члены преступной группировки действовали в Марокко, Испании, Литве, Польше, Украине, Молдове и России, сообщает УСК по Гродненской области.
Уроженцы Слуцка и Солигорска были задержаны 14 июня 2017 года в деревне Микелевщина Гродненской области. В газовом баллоне их автомобиля нашли тайник, в котором было больше 35 кг гашиша.
В результате оперативники задержали 20 активных участников преступного международного сообщества, включая его организаторов и лидеров. Общий вес изъятого из тайников гашиша превысил 830 килограмм.
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Два белорусских наркодиллера участвовали в поставках крупных партий гашиша из Испании в Россию транзитом через Беларусь. Члены преступной группировки...
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