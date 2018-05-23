Двое белорусов участвовали в международном наркосиндикате, который перевёз 830 килограмм гашиша

Уроженцы Слуцка и Солигорска были задержаны 14 июня 2017 года в деревне Микелевщина Гродненской области. В газовом баллоне их автомобиля нашли тайник, в котором было больше 35 кг гашиша.





В результате оперативники задержали 20 активных участников преступного международного сообщества, включая его организаторов и лидеров. Общий вес изъятого из тайников гашиша превысил 830 килограмм.



