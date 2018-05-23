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Лукашенко объявил замечание Шерстневу и Доманевскому
Председателям Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу и Могилевского областного исполнительного комитета Владимиру Доманевскому объявлено замечание за необеспечение выполнения поручения Президента Республики Беларусь о своевременной выплате заработной платы.
Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Интересно, что дисциплинарные взыскания для чиновников высокого ранга, как правило, не становятся основанием для непродления контракта или увольнения.
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Председателям Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу и Могилевского областного исполнительного комитета Владимиру Доманевскому...
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