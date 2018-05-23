Роналдиньо станет многоженцем

Oxu.Az со ссылкой на O Dia. Об этом передаетсо ссылкой на O Dia.





По информации издания, Роналдиньо возьмет в жены Присциллу Коэльо и Беатрис Соузе.





Из-за того, что в Бразилии действует запрет на многоженство, свадьба состоится в американском городе Санта-Моника, где проживают футболист и его девушки.





Церемония намечена на август этого года.





37-летний Роналдиньо завершил карьеру в январе 2018-го.





Последний раз футболист выходил на поле в официальном матче в 2015 году в составе бразильского «Флуминенсе».





В 2002-м Роналдиньо стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии.





В составе «Барселоны» (2003-2008) бразилец дважды выигрывал чемпионат Испании и один раз - Лигу чемпионов. В 2005 году спортсмен стал обладателем «Золотого мяча».





В начале 2000-х у Роналдиньо был роман с танцовщицей Жанайной Мендес.





В феврале 2005-го у пары родился сын.