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Как белоруска голодала, чтобы основать свой модный бренд в Нью-Йорке

24.05.2018 19:20 — Разное | Партизан  
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Анна Метелица спала по 1-2 часа в сутки и выживала на 2 доллара в день, но сегодня ее одежда продается в таких крупных ритейлерских сетях, как Urban Outfitters и Neiman Marcus, пишет британская газета Daily Mail.

Как белоруска голодала, чтобы основать свой модный бренд в Нью-Йорке
Анна Метелица. Фото: Коди Расмуссен, Daily Mail
Метелица выросла в небогатой Беларуси, где у людей были скромные доходы. Кроме того, в школе она долгие годы являлась объектом травли и насмешек, сообщает издание.

Выслушивая их, девушка дала себе зарок в один прекрасный день уехать и во что бы то ни стало преуспеть, опередив всех тех, кто с ней так обращался, рассказывает она.

Анна прибыла в Северную Каролину, имея лишь 300 долларов в кармане. Около месяца проработала в магазине и гостинице, а затем переехала в Нью-Йорк, где в конце концов обосновалась в хостеле, сообщает belmir.by

Анна Метелица. Фото: Коди Расмуссен, Daily Mail

В Нью-Йорке белоруска семь лет проработала официанткой и так называемой хостес – сотрудницей, принимающей гостей. Все это время она копила деньги на свой будущий бизнес.

– Я решила, что хочу работать на себя и делать что-то, что будет приносить людям ценность и что поможет мне делать добро и помогать другим, – говорит Метелица.

По словам девушки, она смотрела на то, что она знает и может сделать и что ей нравится. А нравились ей всегда одежда и глянцевые журналы.

– Были такие моменты, когда я скорее могла купить журнал в Barnes and Noble, чем бутерброд, чтобы поесть. И я решила открыть онлайн-магазин, – рассказывает Анна.

Она сходила на вводное занятие по веб-дизайну, а остальное изучила по видео на YouTube и Google. И затем создала сайт – в основном путем проб и ошибок.

Белоруска начала оптом продавать одежду своего бренда, который назвала Haute Rogue, в небольшие бутики по стране, пока однажды не получила заказ от крупного ритейлера Forever21.

– Все еще помню, как через трафарет подписывала коробки и сама все паковала. Тогда у меня был лишь один сотрудник, и мы работали 24 часа в сутки 7 дней в неделю, – говорит она.

Метелице удавалось поспать лишь час-другой, и делала она это на картонных коробках на бетонном полу склада.

Анна Метелица. Фото: Коди Расмуссен, Daily Mail
А год спустя ее одежда прорвалась в Neiman Marcus, Saks Off 5th, Nordstrom Rack, Urban Outfitters и многие другие известные в стране сети магазинов.

– Со стороны это звучит как сказка, история большого успеха. Но мне пришлось справиться со многими трудностями. И частью их была большая нехватка капитала, – поясняет девушка.

Счета в банке у Анны не было, не было и поддержки инвесторов. Поэтому все доходы до последней копейки вкладывались назад в бизнес.

– Я вообще не тратила на себя. Долгое время жила, покупая дважды в день долларовый обед в McDonalds, плюс пользовалась их wi-fi. Это было чудесно, – вспоминает она.


После года напряженной работы начали валом поступать заказы, одежда Haute Rogue попала в крупнейшие магазины, в том числе стала продаваться за рубежом.

– Сейчас идет наш третий год в бизнесе, и моя цель на сегодня – вырасти в два или три раза, – передает слова белоруски, основавшей свой модный бренд, Daily Mail.


 
 
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Анна Метелица спала по 1-2 часа в сутки и выживала на 2 доллара в день, но сегодня ее одежда продается в таких крупных ритейлерских сетях, как Urban Outfitters и Neiman Marcus, пишет...
 
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