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Отцы и дети: единственный сын Вагита Алекперова - самый богатый наследник России
Юсуф Алекперов, единственный сын президента «Лукойла», российского миллиардера азербайджанского происхождения Вагита Алекперова, возглавил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.
Как передает
Рейтинг наследников Forbes составляет третий год подряд. При его составлении издание учитывало, какая сумма из состояния отца приходится на одного ребенка. Для этого состояние миллиардера делили на число его детей.
В итоге первое место досталось Юсуфу Алекперову. На единственного сына главы и основного акционера «Лукойла» Вагита Алекперова приходится 17 млрд. долларов (во столько журнал оценивает состояние его отца).
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Юсуф Алекперов, единственный сын президента «Лукойла», российского миллиардера азербайджанского происхождения Вагита Алекперова, возглавил рейтинг самых...
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