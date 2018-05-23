Отцы и дети: единственный сын Вагита Алекперова - самый богатый наследник России





Oxu.Az, по оценке журнала Forbes, состояние Алекперова-старшего составляет 17 миллиардов долларов. Как передаетпо оценке журнала Forbes, состояние Алекперова-старшего составляет 17 миллиардов долларов.









Рейтинг наследников Forbes составляет третий год подряд. При его составлении издание учитывало, какая сумма из состояния отца приходится на одного ребенка. Для этого состояние миллиардера делили на число его детей.





В итоге первое место досталось Юсуфу Алекперову. На единственного сына главы и основного акционера «Лукойла» Вагита Алекперова приходится 17 млрд. долларов (во столько журнал оценивает состояние его отца).



