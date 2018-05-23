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В Беларуси законодательно ужесточили борьбу с допингом

24.05.2018 19:24 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому ужесточил механизмы для предотвращения и профилактики применения запрещенных в спорте препаратов и методов.

"В Беларуси определены практические механизмы для предотвращения и профилактики применения запрещенных в спорте веществ и методов, а также меры ответственности за нарушение антидопинговых правил", - сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Соответствующий Указ № 201 "О противодействии допингу в спорте" президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 24 мая.

"Теперь в случае дисквалификации спортсмена или его персонала за допинг им будет запрещено заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта. Их также обяжут возмещать суммы стимулирующих выплат, предусмотрено лишение государственных наград, к которым они были представлены за соответствующие спортивные результаты", - пояснили в пресс-службе главы государства.

За систематическое грубое нарушение антидопинговых правил федерации (союзы, ассоциации) могут быть лишены права на получение господдержки, освобождение от налогов и сборов (пошлин) иностранной безвозмездной помощи.

Также возможно их исключение из реестра федераций на срок до двух лет.

"В отношении национальных и сборных команд в таких случаях предусмотрены меры, включающие уменьшение их численности и финансирования", - отметили в пресс-службе.

Правительству поручено проработать вопрос об установлении уголовной ответственности за использование запрещенных веществ и методов, а также за склонение спортсменов к нарушению антидопинговых правил.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому ужесточил механизмы для предотвращения и профилактики применения запрещенных в спорте...
 
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