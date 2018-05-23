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Трамп был вынужден отменить саммит с Ким Чен Ыном, чтобы не выглядеть окончательно проигравшим - эксперты

24.05.2018 18:49 — Разное | Интерфакс  
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Отмена Вашингтоном встречи с лидером КНДР означает, фактическое признание США своей неспособности добиться "капитуляции" Пхеньяна в вопросе ракетно-ядерной программы со стороны Пхеньяна, который в нынешней ситуации находится в более выигрышном положении, чем Вашингтон, считают российские эксперты-корееведы.

"Трамп оказался не в очень приятной для себя ситуации, поскольку Ким Чен Ын делает один "жест доброй воли" за другим, как бы приглашая американцев к диалогу. Например, в КНДР "разломали" полигон. А у американского президента очень узкое пространство для маневра, и в окружении Трампа поняли, что со стороны Пхеньяна "капитуляции" по ракетно-ядерной программе не будет", - заявил в четверг "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

ПОБЕДЫ НАД КИМОМ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Президент США, обозначив вначале свою готовность провести встречу с северокорейским лидером, выдвинул заведомо ультимативные условия, а дальнейшее развитие ситуации планировал преподнести американскому истеблишменту и общественности, как серьезный дипломатический успех, отмечает кореевед.

"Трамп очень хотел весь этот процесс "продать", как победу. А победы не получается. И упреки о "злобе" Кима как-то не очень убедительны. На самом деле, особенно злобных высказываний с северокорейской стороны не было, . Были достаточно жесткие выпады в отношении того же Пенса, и Болтона, а Трампа особенно не трогали", - сказал собеседник агентства.

Проблемы США на северокорейском направлении, в значительной степени, связаны с фактическим дезинформированием Вашингтона со стороны Сеула о том, что Пхеньян "якобы готов сдаться", отмечает кореевед .

"Произошло то, что ожидалось. Образно говоря, американцы получили по носу перегнутой палкой. Речь идет о том, что Сеул частично дезинформировал американцев, исходя из того, что Ким готов сдаваться. США начали "развивать успех", говоря даже не об денкулеаризации, а о лишении КНДР всего потенциала. Пхеньян несколько раз намекнул, что на это не пойдет", - сказал К.Асмолов.

В итоге, Д.Трамп оказался в положении, когда был просто вынужден заявить об отказе от встречи с Ким Чен Ыном, чтобы не выглядеть окончательно проигравшим, считает эксперт. "Конечно, можно сделать вывод о том, что на Трампа давит его окружение. Но, в любом случае, проще отменить саммит и оставить надежду на, то, что встречу можно провести в дургой день, чем приехать на саммит, который ничем не кончится. И важно, что об отказе заявил Трамп, а не Ким", - считает кореевед.

ЛИДЕР КНДР УСИЛИЛ ПОЗИЦИИ

После отказа Д.Трампа от встречи с Ким Чен Ыном в выигрышном положении оказалась северокорейская сторона, считает эксперт Российского института стратегических исследований, политолог-кореевед Роман Лобов .

"Одна из главных причин отмены встречи в том, что у американской стороны не было уверенности о возможности хоть чего-нибудь достичь в ходе переговоров с Ким Чен Ыном. Нет ни одной позиции, по которой американцы могли бы преподнести результат, как победу", - заявил Р.Лобов "Интерфаксу".

"В наиболее выигрышном положении сейчас находится северокорейская сторона. У Кима в данный момент достаточно сильные позиции, в том числе потому, что у него нет необходимости детально объяснять общественному мнению необходимость или целесообразность подобной встречи. У Трампа в условиях американской публичной политики, "культуры политического компромата" и политической борьбы, такая необходимость есть. Тем более, что КНДР порядком демонизирована в общественном мнении США", - сказал кореевед.

Северокорейскому лидеру удалось усилить свои позиции, в том числе, и на дипломатическом направлении, в частности, за счет регулярных контактов с руководством КНР, считает эксперт.

"У Кима налажены отношения с КНР за последние несколько месяцев. Были две встречи на высшем уровне. В Пхеньяне рассчитывают на то, что Пекин может если не оказать дипломатическую поддержку, то быть соблюсти нейтралитет", - отмечает Р.Лобов.

МАНЕВРИРОВАНИЕ МОСКВЫ

Информация из российского МИД о том, что в настоящее время прорабатывается вопрос о визите в Пхеньян главы внешнеполитического ведомства Сергей Лаврова, означает, что Москва в нынешних условиях готова предпринять попытку "каким-то образом продлить "олимпийское потепление", считает К.Асмолов

"Речь, скорее всего, идет о том, чтобы помочь в выработке некоей стратегии, в основе которой меры по продлению ослабления уровня напряженности на Корейском полуострове", - сказал кореевед.

 
 
 
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Отмена Вашингтоном встречи с лидером КНДР означает, фактическое признание США своей неспособности добиться "капитуляции" Пхеньяна в вопросе ракетно-ядерной...
 
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