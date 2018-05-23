Замминистра транспорта и коммуникаций Александра Шишко освобожден от занимаемой должности





Постановлением Совета министров №382 заместитель министра транспорта и коммуникаций освобожден от занимаемой должности за несоблюдение ограничений, связанных с государственной службой.

Как сообщила пресс-служба Совета министров, 23 мая Александр Шишко освобожден от занимаемой должности на основании подпункта 1.4 пункта 1 ст.40 закона "О государственной службе в РБ" (несоблюдение ограничений, связанных с государственной службой). О каких именно ограничениях идет речь, не уточняется.

Статьей 22 этого же закона предусмотрены ограничения на занятие предпринимательской деятельностью и оказание содействия в этом близким родственникам, на выполнение иных оплачиваемых работ, на принятия подарков, имение счетов в зарубежных банках и ряд других ограничений политического характера.

В данном случае, скорее всего, речь идет о лоббировании бизнес-интересов какого-то из родственников. Это наиболее распространенное нарушение среди белорусских чиновников.