"Открытая тренировка": как сделать обманный финт с перебрасыванием мяча через себя. Видеоурок для всех

Академия футбола АБФФ в проекте «Открытая тренировка» наглядно показывает, как молодым любителям футбола освоить эффектные финты и с их помощью выгодно выделиться мастерством на футбольном поле.

Все приемы просты для понимания и повторения. А для пущей наглядности показаны с разных углов во время их исполнения учениками Академии футбола АБФФ.

Смотрите также:

Как сделать эффектный футбольный финт

Как сделать обманный рывок

Как сделать финт с переступом

Как сделать обманный финт с переступом