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Короткометражный фильм о попугае Кеше могут закончить уже в этом году
На киностудии ведётся работа над продолжением мультфильма.
Культовый мультсериал «Возвращение блудного попугая» по сценарию Александра Курляндского выходил на экраны в начале 1980, а также в 2000 годах. Сейчас «Союзмультфильм» работает над продолжением истории о попугае Кеше, которая могла бы в будущем стать современным анимационным сериалом, а потом и полнометражным фильмом.
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На киностудии ведётся работа над продолжением мультфильма.
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