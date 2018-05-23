Короткометражный фильм о попугае Кеше могут закончить уже в этом году

На киностудии ведётся работа над продолжением мультфильма.



Культовый мультсериал «Возвращение блудного попугая» по сценарию Александра Курляндского выходил на экраны в начале 1980, а также в 2000 годах. Сейчас «Союзмультфильм» работает над продолжением истории о попугае Кеше, которая могла бы в будущем стать современным анимационным сериалом, а потом и полнометражным фильмом.