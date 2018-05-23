БГК в 10-й раз стал чемпионом Беларуси и догнал по числу титулов гандболистов минского СКА

Гандболисты БГК имени Мешкова в 10-й раз стали чемпионами Беларуси и догнали по числу этих титулов легендарный минский СКА.



Фото: bgk-meshkova.com

24 мая в заключительном туре на площадке ДС «Виктория» в Бресте хозяева в четвертый раз в нынешнем чемпионате обыграли главного конкурента, обошли в итоговой таблице минских армейцев на 3 очка и обеспечили себе золото.

БГК имени Мешкова — СКА Минск — 22:19 (13:9).

Брестчане мощно начали поединок, оторвавшись со старта на 4 мяча (5:1). Позже минчанам неоднократно удавалось сокращать отставание и вплотную подбираться к сопернику, но в итоге БГК все же не растерял преимущество.

Минский СКА в этом важнейшем матче вынужден был обходиться без стилеобразующего игрока Владислава Кулеша, который несколько дней назад получил травму на тренировке.

У БГК одну из ключевых ролей в золотом матче сыграл черногорский голкипер Раде Миятович, многократно выручавший команду и пропустивший всего 19 мячей.

Всего в этом чемпионате Беларуси БГК и СКА встречались 8 раз. Брестчане одержали 4 победы (30:26, 30:27, 29:28, 22:19), дважды матчи завершались вничью (34:34, 30:30) и еще два раза успех праздновал СКА (33:23, 31:29).

Таким образом, БГК стал чемпионом Беларуси в 10-й раз (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018). Также 10 титулов в активе минского СКА (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002), 5 раз золото завоевывало минское «Динамо» (2009, 2010, 2011, 2012, 2013), однажды чемпионом был минский «Аркатрон» (2003).