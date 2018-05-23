«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

Южные рубежи Беларуси. Раньше граница с Украиной здесь была, скорее, условной. Для контрабандистов – настоящий рай. Чем те и пользовались. Но недолго. Теперь на месте нелегальных потоков – двухметровый забор, сигнализационные системы и бдительные пограничники.

Найти лазейку – практически нереально.





Там, где не пройдёт человек, проедет катер, куда не добраться по воде, в помощь – «Шершень». Под контролем этой заставы – не только каждый клочок 40 километров вдоль границы, но и подъезды к ней.

При въезде в пограничную зону обязательно – контрольный пост.





Надо иметь при себе паспорт. Говорят, много времени, по сути, формальная процедура не занимает. «Пит-стоп» всего на несколько секунд – и в путь.

К таким мелочам местные автомобилисты привыкли давно.

Людей в зелёном приветствуют, пробок не создают. Порядок внутри пограничной зоны куда важнее.





Александр Жук, житель агрогородка Повитье:

Привыкли. Ничего сложного нет.

Граница есть граница.

Обязательно. Есть всякие, контрабандисты, наркотики возят, спиртное. Пускай задерживают – надо, чтобы был порядок в государстве.





Совершенно иной, более основательный, подход на самом рубеже.

Тут уж не до разговоров и сантиментов.

Это небольшое помещение – глаза и уши начальника заставы.









Александр Демченко, начальник пограничной заставы «Сварынь»:

Я могу каждую секунду посмотреть где находится пограничный наряд, посмотреть, как он выполнил поставленный приказ, дошёл ли он до установленного рубежа, всё ли у него нормально.

Оснащённые GPS-трекерами радиостанции.

Технические средства охраны границы. Приборы ночного наблюдения, которые позволяют в ночное время осуществлять мониторинг государственной границы.





Большой кусок границы, как на ладони.

Если театр начинается с вешалки, то застава – именно здесь. Каждый малейший шорох там, где его быть не должно, отзывается эхом.





На счету каждого из них – сотни выходов на рубеж. Отсюда – автоматизм в действиях и, главное, скорость.

В распоряжении – всего-то три минуты.

Для Александра Свирида этот выход в составе тревожной группы – особенный, потому что, скорее всего, крайний. На днях солдат-срочник уйдёт в запас. За спиной – полтора года на заставе. Вот и в душе не иначе, как ностальгия.









Александр Свирид, инспектор пограничной заставы «Сварынь»:

Было непривычно. Я и представить себе не мог, что такое – граница. Я далеко живу от границы. Походил первый наряд, второй, третий – привык. Сейчас легко всё дается, без всяких проблем. Это – ответственность очень большая. Каждый раз, когда выезжаем по «тревожке», тоже с тревогой едем. Может быть реально – нарушитель. Может, придётся искать ночь, две ночи.

Но мы знаем, что найдём.

Такая уверенность в своих силах – неслучайна. Ведь в распоряжении заставы есть всё необходимое. В первую очередь – транспорт. Грязь, болотистые места, бездорожье, овраги – нипочём, когда за нарушителем по пятам следует экипаж квадроцикла.





С появлением этого железного помощника время на поиски сократилось в несколько раз.

Андрей Новик, старший инспектор пограничной заставы «Сварынь»:

До самой дальней точки. Допустим, возьмём левый фланг – 20 километров. Идти пешком – надо времени 6-7 часов, а на квадроцикле за 1,5-2 часа можно доехать.

И вернуться даже назад.





Недаром на такой вид транспорта положили глаз и по другую сторону баррикад – нелегалы. На соседнем участке зимой пограничниками был замечен квадроцикл.

Но непростой – с телегой, а в ней 200 килограммов телятины.









Скрыться изобретательным беглецам не удалось. Как и многим другим.

Андрей Волков, начальник Пинского пограничного отряда:

Основные нарушители государственной границы – это граждане Республики Беларусь или Украины, которые либо хотят вернуться домой, либо – нарушение границы с хозяйственно-бытовой целью. На участке Кобринского и Дрогичинского районов в двух случаях пресекались факты попытки организации канала незаконной миграции – из Республики Беларусь в Украину.

Данные каналы пресечены.

Граждане, которые организовывали, привлечены к уголовной ответственности.





Любое касание забора, и на пульте у дежурного – сигнал. По тревоге заставу «в ружье» зачастую поднимают кабаны, лоси, косули и волки. В каком случае на рубеже орудует нарушитель – порой предугадать сложно. Видеть больше и лучше позволяют поворотные камеры высокого разрешения.

Дополнительное, а иногда и незаменимое, подспорье – «Шершень».









Беспилотный авиационный комплекс помещается в рюкзаках и парит на высоте в сотни метров, где видна каждая тропинка.

Пограничник:

Поднявшись на высоту 100 метров, на открытом участке местности радиусом 2 километра можно обнаружить человека. Поднявшись выше – до 200 метров – мы обнаружим уже автомобиль. И можем его сопровождать.

На технические новинки здесь делают особый упор.

Ещё один шустрый воздушный наблюдатель – автожир.





Кстати, заправить его можно прямо на заставе, а взлететь – даже с просёлочной дороги.

После чего – почти 4 часа мониторить границу.

Компактный родственник вертолёта позволяет действовать мобильно и эффективно. Причём, сразу на нескольких фронтах. Так, пилотами автожира не один раз были обнаружены лесные пожары, для Полесья актуальна и проблема весенних паводков. Внештатный информатор МЧС помимо основной задачи по поиску нарушителей границы, нередко задействован и в поиске пропавших людей.





Олег Прошин, начальник мобильной группы автожиров:

Обзор из кабины автожира очень широкий – больше, чем на 270 градусов. По экономичности – расход у него, как у хорошего внедорожника.

Минимум затрат на его обслуживание.

Для обслуживания данного автожира необходимы 2-3 человека.

Откровенно говоря, романтики в таких полетах немного. И всё же, вернёмся к делам земным. Распорядок дня на погранзаставе особый – единого для всех расписания нет.





Сутки начинаются в 8 вечера.

Бессонные ночи – в порядке вещей.





Чувство голода пограничнику чуждо. Владислав Зуев, как и все, охраняет рубежи – на его счету более сотни выходов на границу. Но, помимо этого, «творит» на кухне. До службы в армии успел окончить колледж кулинарии.

Признаётся: больше всего знает толк в жюльене и пиццах.

Рацион солдата хоть и попроще, но навык, всё же, пригодился.





Владислав Зуев, инспектор пограничной заставы «Сварынь»:

Я с кулинарией связан с пяти лет, у меня мама – повар. Так что с пяти лет научился готовить. В армии иногда приходится проявлять импровизацию, потому что по меню надоедает готовить. Например, на праздники у нас, на 9 мая, готовились на ужин драники со сметаной. Также иногда очень полезно узнавать новые рецепты.

В армии, например, бигос.

И, кстати, не все продукты на заставу привозят. Многое выращивают здесь же. Огурцы, помидоры, редис из этих теплиц через месяц-другой попадут на кухню, а затем и на обеденный стол пограничника.





Блюда из своих свежих овощей, говорят, самые популярные.

Поэтому, на благо будущего урожая, в теплице ухаживают за культурами каждый день.

Пограничник:

Я постоянно занимался этим дома. Знаю, как ухаживать за ними, когда прорывать. Когда нужно, ещё и удобряем, для лучшего роста растений.

По сути, здесь есть все необходимое для службы, быта и отдыха – котельная, автопарк, спортгородок, тренажёрный зал. Не иначе, как автономия.





Недаром говорят, застава – второй дом.

Со своим, особым, укладом и ритмом жизни.





Александр Лавриновец, заместитель начальника пограничной заставы «Сварынь»:

В свободное от службы время для личного состава организованы спортивно-развлекательные программы. Также имеется тренажерный зал, где можно подкачаться, уголки психологической разгрузки. Никто не ограничивает в просмотре телевизора – хоккей, футбол. Имеется таксофон – можно позвонить родным и близким.

От этого всего – и служба лучше.

И «срочнику», и тому, кто уже на контракте.





Из первой категории во вторую со дня на день перейдет Александр Кулакевич. Человек на заставе незаменимый, в зоне его ответственности – радиостанции, сигнализации, видеонаблюдение.

Все должно быть исправно и настроено.

К здешним порядкам молодой человек прикипел уже в первые дни. Да так сильно, что в профессии решил остаться.





Александр Кулакевич, инструктор технических средств охраны государственной границы и связи:

Служба на заставе – как одна большая семья. Здесь жизнь очень насыщенная, очень богатая.

Все здесь, как братья, как старшие товарищи.

Начальники – как старшие товарищи, а сослуживцы – как братья. Поэтому, смотря, как служат контрактники, прапорщики, мне понравилось очень сильно, захотел продолжить службу, связать свою жизнь с органами пограничной службы.

Связь – дело тонкое, но ещё больше нюансов – в работе с собаками. Кинологи не дадут соврать. По меркам пограничника, овчарка Урлинг все ещё проходит курс молодого бойца.





Артем Хомич – её первый хозяин.

Взял под опеку ещё на «учебке», щенком.

Встречаться с нарушителем границы четвероногому помощнику пока не довелось. Хотя сложные задания учений пёс выполняет с блеском – а, значит, тренировки не проходят даром.





Артём Хомич, инструктор службы собак пограничной заставы «Сварынь»:

Где-то через день, бывает два дня подряд – следовая работа, в основном, идёт, при поиске нарушителя. Когда сработка систем, выезжает тревожная группа, в тревожную группу всегда входит кинолог. Собака молодая, полтора года, но уже три километра следа, два часа давности собака берёт.