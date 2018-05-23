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«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники
Южные рубежи Беларуси. Раньше граница с Украиной здесь была, скорее, условной. Для контрабандистов – настоящий рай. Чем те и пользовались. Но недолго. Теперь на месте нелегальных потоков – двухметровый забор, сигнализационные системы и бдительные пограничники.
Там, где не пройдёт человек, проедет катер, куда не добраться по воде, в помощь – «Шершень». Под контролем этой заставы – не только каждый клочок 40 километров вдоль границы, но и подъезды к ней.
Надо иметь при себе паспорт. Говорят, много времени, по сути, формальная процедура не занимает. «Пит-стоп» всего на несколько секунд – и в путь.
Людей в зелёном приветствуют, пробок не создают. Порядок внутри пограничной зоны куда важнее.
Александр Жук, житель агрогородка Повитье:
Обязательно. Есть всякие, контрабандисты, наркотики возят, спиртное. Пускай задерживают – надо, чтобы был порядок в государстве.
Совершенно иной, более основательный, подход на самом рубеже.
Это небольшое помещение – глаза и уши начальника заставы.
Александр Демченко, начальник пограничной заставы «Сварынь»:
Технические средства охраны границы. Приборы ночного наблюдения, которые позволяют в ночное время осуществлять мониторинг государственной границы.
Если театр начинается с вешалки, то застава – именно здесь. Каждый малейший шорох там, где его быть не должно, отзывается эхом.
На счету каждого из них – сотни выходов на рубеж. Отсюда – автоматизм в действиях и, главное, скорость.
Для Александра Свирида этот выход в составе тревожной группы – особенный, потому что, скорее всего, крайний. На днях солдат-срочник уйдёт в запас. За спиной – полтора года на заставе. Вот и в душе не иначе, как ностальгия.
Александр Свирид, инспектор пограничной заставы «Сварынь»:
Такая уверенность в своих силах – неслучайна. Ведь в распоряжении заставы есть всё необходимое. В первую очередь – транспорт. Грязь, болотистые места, бездорожье, овраги – нипочём, когда за нарушителем по пятам следует экипаж квадроцикла.
С появлением этого железного помощника время на поиски сократилось в несколько раз.
Андрей Новик, старший инспектор пограничной заставы «Сварынь»:
Недаром на такой вид транспорта положили глаз и по другую сторону баррикад – нелегалы. На соседнем участке зимой пограничниками был замечен квадроцикл.
Скрыться изобретательным беглецам не удалось. Как и многим другим.
Андрей Волков, начальник Пинского пограничного отряда:
Граждане, которые организовывали, привлечены к уголовной ответственности.
Любое касание забора, и на пульте у дежурного – сигнал. По тревоге заставу «в ружье» зачастую поднимают кабаны, лоси, косули и волки. В каком случае на рубеже орудует нарушитель – порой предугадать сложно. Видеть больше и лучше позволяют поворотные камеры высокого разрешения.
Беспилотный авиационный комплекс помещается в рюкзаках и парит на высоте в сотни метров, где видна каждая тропинка.
Пограничник:
На технические новинки здесь делают особый упор.
Кстати, заправить его можно прямо на заставе, а взлететь – даже с просёлочной дороги.
Компактный родственник вертолёта позволяет действовать мобильно и эффективно. Причём, сразу на нескольких фронтах. Так, пилотами автожира не один раз были обнаружены лесные пожары, для Полесья актуальна и проблема весенних паводков. Внештатный информатор МЧС помимо основной задачи по поиску нарушителей границы, нередко задействован и в поиске пропавших людей.
Олег Прошин, начальник мобильной группы автожиров:
Для обслуживания данного автожира необходимы 2-3 человека.
Откровенно говоря, романтики в таких полетах немного. И всё же, вернёмся к делам земным. Распорядок дня на погранзаставе особый – единого для всех расписания нет.
Бессонные ночи – в порядке вещей.
Чувство голода пограничнику чуждо. Владислав Зуев, как и все, охраняет рубежи – на его счету более сотни выходов на границу. Но, помимо этого, «творит» на кухне. До службы в армии успел окончить колледж кулинарии.
Рацион солдата хоть и попроще, но навык, всё же, пригодился.
Владислав Зуев, инспектор пограничной заставы «Сварынь»:
И, кстати, не все продукты на заставу привозят. Многое выращивают здесь же. Огурцы, помидоры, редис из этих теплиц через месяц-другой попадут на кухню, а затем и на обеденный стол пограничника.
Поэтому, на благо будущего урожая, в теплице ухаживают за культурами каждый день.
Пограничник:
По сути, здесь есть все необходимое для службы, быта и отдыха – котельная, автопарк, спортгородок, тренажёрный зал. Не иначе, как автономия.
Со своим, особым, укладом и ритмом жизни.
Александр Лавриновец, заместитель начальника пограничной заставы «Сварынь»:
И «срочнику», и тому, кто уже на контракте.
Из первой категории во вторую со дня на день перейдет Александр Кулакевич. Человек на заставе незаменимый, в зоне его ответственности – радиостанции, сигнализации, видеонаблюдение.
К здешним порядкам молодой человек прикипел уже в первые дни. Да так сильно, что в профессии решил остаться.
Александр Кулакевич, инструктор технических средств охраны государственной границы и связи:
Начальники – как старшие товарищи, а сослуживцы – как братья. Поэтому, смотря, как служат контрактники, прапорщики, мне понравилось очень сильно, захотел продолжить службу, связать свою жизнь с органами пограничной службы.
Связь – дело тонкое, но ещё больше нюансов – в работе с собаками. Кинологи не дадут соврать. По меркам пограничника, овчарка Урлинг все ещё проходит курс молодого бойца.
Артем Хомич – её первый хозяин.
Встречаться с нарушителем границы четвероногому помощнику пока не довелось. Хотя сложные задания учений пёс выполняет с блеском – а, значит, тренировки не проходят даром.
Артём Хомич, инструктор службы собак пограничной заставы «Сварынь»:
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Южные рубежи Беларуси. Раньше граница с Украиной здесь была, скорее, условной. Для контрабандистов – настоящий рай. Чем те и пользовались. Но недолго. Теперь на...
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