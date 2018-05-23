ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

24.05.2018 20:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Южные рубежи Беларуси. Раньше граница с Украиной здесь была, скорее, условной. Для контрабандистов – настоящий рай. Чем те и пользовались. Но недолго. Теперь на месте нелегальных потоков – двухметровый забор, сигнализационные системы и бдительные пограничники.

Найти лазейку – практически нереально.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

Там, где не пройдёт человек, проедет катер, куда не добраться по воде, в помощь – «Шершень». Под контролем этой заставы – не только каждый клочок 40 километров вдоль границы, но и подъезды к ней.

При въезде в пограничную зону обязательно – контрольный пост.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

Надо иметь при себе паспорт. Говорят, много времени, по сути, формальная процедура не занимает. «Пит-стоп» всего на несколько секунд – и в путь.

К таким мелочам местные автомобилисты привыкли давно.

Людей в зелёном приветствуют, пробок не создают. Порядок внутри пограничной зоны куда важнее.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

Александр Жук, житель агрогородка Повитье:
Привыкли. Ничего сложного нет.

Граница есть граница.

Обязательно. Есть всякие, контрабандисты, наркотики возят, спиртное. Пускай задерживают – надо, чтобы был порядок в государстве.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

Совершенно иной, более основательный, подход на самом рубеже.

Тут уж не до разговоров и сантиментов.

Это небольшое помещение – глаза и уши начальника заставы.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

Александр Демченко, начальник пограничной заставы «Сварынь»:
Я могу каждую секунду посмотреть где находится пограничный наряд, посмотреть, как он выполнил поставленный приказ, дошёл ли он до установленного рубежа, всё ли у него нормально.

Оснащённые GPS-трекерами радиостанции.

Технические средства охраны границы. Приборы ночного наблюдения, которые позволяют в ночное время осуществлять мониторинг государственной границы.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

Большой кусок границы, как на ладони.

Если театр начинается с вешалки, то застава – именно здесь. Каждый малейший шорох там, где его быть не должно, отзывается эхом.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

На счету каждого из них – сотни выходов на рубеж. Отсюда – автоматизм в действиях и, главное, скорость.

В распоряжении – всего-то три минуты.

Для Александра Свирида этот выход в составе тревожной группы – особенный, потому что, скорее всего, крайний. На днях солдат-срочник уйдёт в запас. За спиной – полтора года на заставе. Вот и в душе не иначе, как ностальгия.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

Александр Свирид, инспектор пограничной заставы «Сварынь»:
Было непривычно. Я и представить себе не мог, что такое – граница. Я далеко живу от границы. Походил первый наряд, второй, третий – привык. Сейчас легко всё дается, без всяких проблем. Это – ответственность очень большая. Каждый раз, когда выезжаем по «тревожке», тоже с тревогой едем. Может быть реально – нарушитель. Может, придётся искать ночь, две ночи.

Но мы знаем, что найдём.

Такая уверенность в своих силах – неслучайна. Ведь в распоряжении заставы есть всё необходимое. В первую очередь – транспорт. Грязь, болотистые места, бездорожье, овраги – нипочём, когда за нарушителем по пятам следует экипаж квадроцикла.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

С появлением этого железного помощника время на поиски сократилось в несколько раз.

Андрей Новик, старший инспектор пограничной заставы «Сварынь»:
До самой дальней точки. Допустим, возьмём левый фланг – 20 километров. Идти пешком – надо времени 6-7 часов, а на квадроцикле за 1,5-2 часа можно доехать.

И вернуться даже назад.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

Недаром на такой вид транспорта положили глаз и по другую сторону баррикад – нелегалы. На соседнем участке зимой пограничниками был замечен квадроцикл.

Но непростой – с телегой, а в ней 200 килограммов телятины.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

Скрыться изобретательным беглецам не удалось. Как и многим другим.

Андрей Волков, начальник Пинского пограничного отряда:
Основные нарушители государственной границы – это граждане Республики Беларусь или Украины, которые либо хотят вернуться домой, либо – нарушение границы с хозяйственно-бытовой целью. На участке Кобринского и Дрогичинского районов в двух случаях пресекались факты попытки организации канала незаконной миграции – из Республики Беларусь в Украину.

Данные каналы пресечены.

Граждане, которые организовывали, привлечены к уголовной ответственности.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

Любое касание забора, и на пульте у дежурного – сигнал. По тревоге заставу «в ружье» зачастую поднимают кабаны, лоси, косули и волки. В каком случае на рубеже орудует нарушитель – порой предугадать сложно. Видеть больше и лучше позволяют поворотные камеры высокого разрешения.

Дополнительное, а иногда и незаменимое, подспорье – «Шершень».

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

Беспилотный авиационный комплекс помещается в рюкзаках и парит на высоте в сотни метров, где видна каждая тропинка.

Пограничник:
Поднявшись на высоту 100 метров, на открытом участке местности радиусом 2 километра можно обнаружить человека. Поднявшись выше – до 200 метров – мы обнаружим уже автомобиль. И можем его сопровождать.

На технические новинки здесь делают особый упор.

Ещё один шустрый воздушный наблюдатель – автожир.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

Кстати, заправить его можно прямо на заставе, а взлететь – даже с просёлочной дороги.

После чего – почти 4 часа мониторить границу.

Компактный родственник вертолёта позволяет действовать мобильно и эффективно. Причём, сразу на нескольких фронтах. Так, пилотами автожира не один раз были обнаружены лесные пожары, для Полесья актуальна и проблема весенних паводков. Внештатный информатор МЧС помимо основной задачи по поиску нарушителей границы, нередко задействован и в поиске пропавших людей.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

Олег Прошин, начальник мобильной группы автожиров:
Обзор из кабины автожира очень широкий – больше, чем на 270 градусов. По экономичности – расход у него, как у хорошего внедорожника.

Минимум затрат на его обслуживание.

Для обслуживания данного автожира необходимы 2-3 человека.

Откровенно говоря, романтики в таких полетах немного. И всё же, вернёмся к делам земным. Распорядок дня на погранзаставе особый – единого для всех расписания нет.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

Сутки начинаются в 8 вечера.

Бессонные ночи – в порядке вещей.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

Чувство голода пограничнику чуждо. Владислав Зуев, как и все, охраняет рубежи – на его счету более сотни выходов на границу. Но, помимо этого, «творит» на кухне. До службы в армии успел окончить колледж кулинарии.

Признаётся: больше всего знает толк в жюльене и пиццах.

Рацион солдата хоть и попроще, но навык, всё же, пригодился.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

Владислав Зуев, инспектор пограничной заставы «Сварынь»:
Я с кулинарией связан с пяти лет, у меня мама – повар. Так что с пяти лет научился готовить. В армии иногда приходится проявлять импровизацию, потому что по меню надоедает готовить. Например, на праздники у нас, на 9 мая, готовились на ужин драники со сметаной. Также иногда очень полезно узнавать новые рецепты.

В армии, например, бигос.

И, кстати, не все продукты на заставу привозят. Многое выращивают здесь же. Огурцы, помидоры, редис из этих теплиц через месяц-другой попадут на кухню, а затем и на обеденный стол пограничника.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

Блюда из своих свежих овощей, говорят, самые популярные.

Поэтому, на благо будущего урожая, в теплице ухаживают за культурами каждый день.

Пограничник:
Я постоянно занимался этим дома. Знаю, как ухаживать за ними, когда прорывать. Когда нужно, ещё и удобряем, для лучшего роста растений.

По сути, здесь есть все необходимое для службы, быта и отдыха – котельная, автопарк, спортгородок, тренажёрный зал. Не иначе, как автономия.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

Недаром говорят, застава – второй дом.

Со своим, особым, укладом и ритмом жизни.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

Александр Лавриновец, заместитель начальника пограничной заставы «Сварынь»:
В свободное от службы время для личного состава организованы спортивно-развлекательные программы. Также имеется тренажерный зал, где можно подкачаться, уголки психологической разгрузки. Никто не ограничивает в просмотре телевизора – хоккей, футбол. Имеется таксофон – можно позвонить родным и близким.

От этого всего – и служба лучше.

И «срочнику», и тому, кто уже на контракте.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

Из первой категории во вторую со дня на день перейдет Александр Кулакевич. Человек на заставе незаменимый, в зоне его ответственности – радиостанции, сигнализации, видеонаблюдение.

Все должно быть исправно и настроено.

К здешним порядкам молодой человек прикипел уже в первые дни. Да так сильно, что в профессии решил остаться.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

Александр Кулакевич, инструктор технических средств охраны государственной границы и связи:
Служба на заставе – как одна большая семья. Здесь жизнь очень насыщенная, очень богатая.

Все здесь, как братья, как старшие товарищи.

Начальники – как старшие товарищи, а сослуживцы – как братья. Поэтому, смотря, как служат контрактники, прапорщики, мне понравилось очень сильно, захотел продолжить службу, связать свою жизнь с органами пограничной службы.

Связь – дело тонкое, но ещё больше нюансов – в работе с собаками. Кинологи не дадут соврать. По меркам пограничника, овчарка Урлинг все ещё проходит курс молодого бойца.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

Артем Хомич – её первый хозяин.

Взял под опеку ещё на «учебке», щенком.

Встречаться с нарушителем границы четвероногому помощнику пока не довелось. Хотя сложные задания учений пёс выполняет с блеском – а, значит, тренировки не проходят даром.

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

Артём Хомич, инструктор службы собак пограничной заставы «Сварынь»:
Где-то через день, бывает два дня подряд – следовая работа, в основном, идёт, при поиске нарушителя. Когда сработка систем, выезжает тревожная группа, в тревожную группу всегда входит кинолог. Собака молодая, полтора года, но уже три километра следа, два часа давности собака берёт.

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Южные рубежи Беларуси. Раньше граница с Украиной здесь была, скорее, условной. Для контрабандистов – настоящий рай. Чем те и пользовались. Но недолго. Теперь на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В парке культуры и отдыха построят мини-Новополоцк для детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика