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В Беларуси планируют продать 46 тысяч новых машин до конца 2018 года
Новости Беларуси. Белорусский рынок новых автомобилей может вырасти на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До конца года планируют продать 46 тысяч машин. 95 % – это легковые авто.
Динамика рынка за четыре месяца 2018 года показала прирост продаж новых автомобилей на 57 %, что весьма не типично для первого полугодия. Среди факторов, которые будут стимулировать продажи новых автомобилей, специалисты называют экономическую стабильность в стране, доступные ставки кредитования и лизинга.
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Новости Беларуси. Белорусский рынок новых автомобилей может вырасти на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До конца года планируют продать 46 тысяч...
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