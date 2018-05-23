Валерий Карбалевич: Через осторожность проглядывала беларуская инициатива «Хельсинки-2»

- Не впечатлило: выступление оказалось не слишком содержательным. Главная мысль – Беларусь выступает за мир, мы хотим, чтобы все конфликты в регионе решались мирно, Беларусь готова подставить плечо. Если нужна площадка – Беларусь всегда готова сделать все, как и в случае с урегулированием украинского конфликта. Короче, Беларусь за мир во всем мире и давайте жить мирно – месседж не совсем новый и свежий, но какой есть.





- «Хельсинки-2» по-прежнему остается гвоздем беларуской внешней политики?





- Да. Но было сказано очень осторожно, смутно. Было сказано: важно, где будут проходить переговоры, важно, кто инициировал переговоры. И через эту осторожность проглядывала беларуская инициатива «Хельсинки-2».





- Чего можно ожидать от конференции?





-А какой вы хотите эффект от международной конференции! Собрались люди, которые обсуждают актуальные проблемы; часто дискуссия приобретает острый характер, когда дискутируют украинские и российские эксперты. Обычная конференция, которая, тем не менее, собрала необычно много экспертов, которые приезжают в Беларусь нечасто, многие – впервые. Собрать такое количество экспертов удавалось, наверное, только в начале 1990-ых годов аналитическому центру «Восток-Запад». После 1992-1993 годов таких конференций я не припомню. Это можно считать определенным прорывом со стороны «Минского диалога».



