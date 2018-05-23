Лидер "Дай Дарогу" Юрий Стыльский стал первым героем онлайн-программы "Форточка" 6-летней брестской блогера-вундеркинда Дарии Скоморощенко. Девочка собирается записать серию разговоров с известными брестчанами или знаменитостями, которые приезжают в Брест.



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В разговоре с Дарией Юрий вспоминает детство и рассказывает о работе музыкантом. Дария узнала, что любимая книга Юрия — "Барон Мюнхгаузен", что в детстве он мечтал стать Бароном Мюнхгаузеном и считает, что его мечта сбылась. Ещё Юра признался, что не любил просыпаться в школу, а чтобы помочь маме, выбивал ковры. А ещё рассказал о своём сыне Антонио, который живёт в Италии, и о том, что у него серьёзные отношения с девушкой.

"Мне нравится, что современные родители не безразличны к своим детям, и это видно на примере Дарии, — делится с Еврорадио впечатлениями Юрий Стыльский. — Они дружат, пытаются развивать детей, чтобы они не тормозили во времени, как оно было со мной — когда всё пускалася на самотёк".

Шестилетняя Дария известна своей любовью к книгам и шахматам. Она ведёт блог на YouTube, где читает стихи и сказки. Девочка знает наизусть более ста книг и побеждает на серьёзных шахматных турнирах. Дария участвовала в телешоу "Лучше всех" и выиграла 50 тысяч гривен в программе "Рассмеши комика".

По словам матери девочки, Кати Таберко, изюминкой проекта является ещё и то, что Дария учит своих собеседников играть в шахматы, а они её — своей науке. Интервью Дарии не будут ограничиваться разговорами о культуре. В планах Дарии — разговор с Диего Марадона.