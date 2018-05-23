Фестиваль свислочских звездочек





Кто способен разогнать накопившуюся усталость в считанные минуты только одной улыбкой? Кто дарит нам хорошее настроение в любое время суток? Кто не может долго усидеть на месте и искренен в каждом своем шаге? Конечно, наши дети.

Сегодня в душе мам, пап и бабушек незабываемые впечатления оставил фестиваль детского творчества, который ежегодно проводится в дошкольном центре развития ребенка города Свислочи. Да, в первую очередь это отчетное мероприятие о проделанной за год работе во всех действующих кружках и объединениях. Но посыл фестиваля другой – подарить радость всем собравшимся. Удалось ли? Безусловно!

Талантливые, артистичные, поющие и танцующие дошколята из разных групп сделали праздник по-настоящему ярким и запоминающимся. Фото и видеоролики, которые уносили с собой взрослые, еще долго будут просматривать в теплой домашней обстановке все члены семьи.

Шквал аплодисментов сорвали юные исследователи, казалось бы, все знающие о динозаврах. Восторженные возгласы сопровождали выставку поделок умелых ручек, конечно же, принадлежащих воспитанникам дошкольного центра. Ну а задорные танцевальные номера и вовсе приглашали пуститься в пляс.





Все это стало возможным благодаря неимоверному терпению, труду и любви к своей профессии и детям педагогов. За каждой новой волной аплодисментов – их самоотдача и мастерство.

Ольга БУБЕНЧИК.

Фото автора.