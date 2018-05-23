«Как можно было выбросить такие средства на ветер?». Жители Лиды жалуются на последствия реконструкции улицы Свердлова (видео)





В Лиде отремонтировали одну из основных городских артерий – улицу Свердлова.

Перед Новым годом произошло ее торжественное открытие: с красной лентой, оркестром и парадом раритетных авто. И только жители улицы не разделяли радости городских чиновников. На два с 2,5 км улицы лидчане насчитали более 150 люков. Во время реконструкции все коммуникации проложили посреди дороги, хотя раньше они были под тротуаром.

Один из кварталов улицы вообще отрезали от дороги. И теперь местные жители, чтобы выехать со двора на проезжую часть, вынуждены ездить по тротуару. Во время ремонта проезжую часть подняли выше, в результате дворы оказались в низине. Из-за перепада уровней некоторые автовладельцы отрывают бамперы от своих автомобилей, другие попросту привыкли тереться об асфальт низом авто. Среди многочисленных недостатков – отсутствие асфальтного покрытия на некоторых отрезках отремонтированной городской магистрали, а также бордюры, которые всего после пяти месяцев эксплуатации начали разваливаться, пишет Белсат .