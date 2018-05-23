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В Лиде мужчина косил траву своем на приусадебном участке и наткнулся на гранату

24.05.2018 — Разное | Lida.Info  
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В Лиде мужчина косил траву своем на приусадебном участке и наткнулся на гранату

12 мая неожиданную находку – ручную гранату Ф-1 – обнаружил на своем приусадебном участке житель дома по ул. Осенней в микрорайоне Молодежный.

Подобные ситуации чаще всего имеют место при проведении раскопок, строительных работ. Но в данном случае обстоятельства совсем иные. Мужчина наткнулся на боеприпас в то время, когда косил газон. Представьте себе: граната лежала прямо в траве!

Лидчанин не растерялся, вызвал милицию. В тот же день боеприпас был уничтожен на подрывной площадке рядом с деревней Островля, сообщает 0154.by.

Но больше всего в этой ситуации удивляет, откуда на приусадебном участке взялась граната еще времен ВОВ? Одна из версий появления опасной находки, предполагаемая милицией: гранату могли привезти случайно вместе с гравием и песком во время строительства.

Известно, что в доме, расположенном на данной территории, никто не проживает. Его благоустройство до конца так и не завершено. Хозяин здесь появляется очень редко. Тогда же и наводит порядок рядом с домом. Поэтому не исключено, что снаряд пролежал бы здесь еще дольше, если бы мужчина не решил наконец скосить на участке траву.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

 
 
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12 мая неожиданную находку – ручную гранату Ф-1 – обнаружил на своем приусадебном участке житель дома по ул. Осенней в микрорайоне Молодежный. Подобные ситуации...
 
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