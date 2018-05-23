В парке культуры и отдыха построят мини-Новополоцк для детей

Новополоцкая спецавтобаза приступила к строительству мини-Новополоцка в городском Парке культуры и отдыха. Средства на первый этап работ уже поступили, но когда проект будет завершен, пока не известно.

По проекту, в парке культуры и отдыха появится широкая дорога, а вдоль нее мини-прототипы зданий и объектов, которые символизируют Новополоцк. Среди них завод «Нафтан», торговый центр «Двина» (который недавно стал « Стрелецким Олимпом »), мост, автозаправка, трамваи и многое другое, сообщает телеканал «Вектор ТВ».

Строить новую площадку будет Новополоцкая спецавтобаза, а Управление капитального строительства будет выполнять контролирующие функции. Планируется, что первые объекты появятся на площадке уже ко Дню города. Дата окончания строительства пока неизвестна.

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