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В парке культуры и отдыха построят мини-Новополоцк для детей
24.05.2018 — Разное | Новости Полоцка
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Новополоцкая спецавтобаза приступила к строительству мини-Новополоцка в городском Парке культуры и отдыха. Средства на первый этап работ уже поступили, но когда проект будет завершен, пока не известно.
По проекту, в парке культуры и отдыха появится широкая дорога, а вдоль нее мини-прототипы зданий и объектов, которые символизируют Новополоцк. Среди них завод «Нафтан», торговый центр «Двина» (который недавно стал «
Строить новую площадку будет Новополоцкая спецавтобаза, а Управление капитального строительства будет выполнять контролирующие функции. Планируется, что первые объекты появятся на площадке уже ко Дню города. Дата окончания строительства пока неизвестна.
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По проекту, в парке культуры и отдыха появится широкая дорога, а вдоль нее мини-прототипы зданий и объектов, которые символизируют Новополоцк. Среди них завод...
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