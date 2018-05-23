ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Амкодор» отправит 10 своих погрузчиков в Египет

24.05.2018 21:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская техника будет работать на строительстве системы оросительных каналов в Египте. В Минске подписан соответствующий договор.

Соглашение египетская компания заключила с холдингом «Амкодор». 10 погрузчиков, которые уже в ближайшее время отправятся в Африку, будут работать по программе «Новая долина». Для засушливого Египта это стратегический проект. Каналы снабдят весь юго-запад страны самым необходимым для человека – водой. Это будет уже вторая поставка техники в регион.

Леонид Пинчук, начальник управления реализации в страны СНГ и дальнего зарубежья: «В прошлом году состоялся визит Президента Беларуси в Египет, что придало новый импульс продвижению белорусской продукции на африканском рынке. На сегодняшний день у нас уже два дилера в Египте, и если в прошлом году первая поставка состоялась на 25 тысяч долларов, то сегодня мы подписываем контракт на более чем 750 тысяч».

Сборочные конвейеры, согласно договорённостям, начнут появляться в Африке через год. А вот сервисные центры, где будет обслуживаться наша техника, – уже в самое ближайшее время. Цель у египетских аграриев достаточно амбициозная – превратить пустыню в плодородные поля, и более чем на 2 миллиона гектаров увеличить объём пахотных земель уже к 2030 году. И белорусская техника – им в помощь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская техника будет работать на строительстве системы оросительных каналов в Египте. В Минске подписан соответствующий договор.
 
Новости дня
Новости разные
 
Итоги основного дня «Минского диалога»: к экспертам присоединился Александр Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика