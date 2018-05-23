«Амкодор» отправит 10 своих погрузчиков в Египет

Белорусская техника будет работать на строительстве системы оросительных каналов в Египте. В Минске подписан соответствующий договор.

Соглашение египетская компания заключила с холдингом «Амкодор». 10 погрузчиков, которые уже в ближайшее время отправятся в Африку, будут работать по программе «Новая долина». Для засушливого Египта это стратегический проект. Каналы снабдят весь юго-запад страны самым необходимым для человека – водой. Это будет уже вторая поставка техники в регион.

Леонид Пинчук, начальник управления реализации в страны СНГ и дальнего зарубежья: «В прошлом году состоялся визит Президента Беларуси в Египет, что придало новый импульс продвижению белорусской продукции на африканском рынке. На сегодняшний день у нас уже два дилера в Египте, и если в прошлом году первая поставка состоялась на 25 тысяч долларов, то сегодня мы подписываем контракт на более чем 750 тысяч».

Сборочные конвейеры, согласно договорённостям, начнут появляться в Африке через год. А вот сервисные центры, где будет обслуживаться наша техника, – уже в самое ближайшее время. Цель у египетских аграриев достаточно амбициозная – превратить пустыню в плодородные поля, и более чем на 2 миллиона гектаров увеличить объём пахотных земель уже к 2030 году. И белорусская техника – им в помощь.