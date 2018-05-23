Врачи в Сенненском районе пересели на электровелосипеды

Вместо обычных – электровелосипеды. В Витебской области так решили проблему с транспортом для врачей. На вызовы фельдшеры теперь мчатся со скоростью 25 км/ч и стали успевать принимать в два раза больше пациентов. Устают меньше и меньше проводят времени в дороге: если первое сложно подсчитать, то на путь из точки «А» в точку «Б» теперь тратят в пять раз меньше рабочих часов.

Рабочее утро врачей в сельских больницах Сенненского района теперь начинается по-особенному – с зарядки большого аккумулятора. Пока доктор до обеда примет всех пациентов, электровелосипед готов к работе. Заряда энергии хватает на 25 километров. В дороге новый транспорт ещё ни разу не подвёл. Даже когда у врача десяток вызовов из трёх разных деревень.

До электромобилей (так свои велосипеды сразу назвали сельчане), врачи здесь пользовались или обычными «Аистами», или шли к пациенту пешком, неся с собой ещё и сумку весом минимум 5 килограммов. Скорости были не те: в день успевали максимум на 5 вызовов. Сегодня без особых усилий доезжают до 15-ти пациентов.

Решить транспортную проблему врачей в Сенненском районе сначала хотели покупкой скутеров, но фельдшеры (а это в основном женщины) идею не поддержали. Необходимо получать права категории «А», плюс хлопоты с бензином. Куда проще оказалось освоить электровелосипед. Сел и поехал.

Новый транспорт появился во всех сельских больницах Сенненского района. Прежде чем сесть за руль, фельдшеры прошли специальный тренинг. Мобильные доктора ФАПов теперь на передовой и скорой медицинской помощи. Успели на десятки экстренных звонков, и выезд «неотложки» не понадобился. Только машины «скорой» сэкономили 700 литров топлива.

Светлана Сергеенко уже 30 лет в медицине. Раньше велосипеды меняла как перчатки – одного хватало всего на год-другой, они просто выходили из строя. Теперь работы больше, признаётся Светлана, но уставать стала меньше.

Покупка электровелосипедов – инициатива местных врачей и общественной организации «Белорусский союз женщин». Их совместный проект «Не теряя времени» получил финансовую поддержку ЕС. Оценили новые скорости «скорой» и сельчане, хотя и скептиков было немало.

Курс на современную медицину не ограничивается только покупкой новых велосипедов. В районной больнице внедрена система электронной карты, электронного рецепта, запись на приём к врачу через интернет. А уезжая на консультацию в Витебск, пациенты берут уже не амбулаторную карту, а флешку, на которой содержится вся информация.

Сельские доктора в Сенно уже не удивляются, когда пациенты их спрашивают не только о здоровье, но и о технике. Почти на каждом вызове отвечают на вопросы: «Удобно?», «Комфортно?», «Сколько энергии потребляет?». Так что на электроверсии велосипедов, уверены врачи, скоро в деревне начнётся особая мода.