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За употребление допинга будут заводить уголовные дела и лишать наград
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В Беларуси решили очень плотно заняться допингом: теперь за нарушение антидопинговых правил последуют суровые, но справедливые меры. Они прописаны в указе № 201 «О противодействии допингу в спорте», который подписал 24 мая Александр Лукашенко,
Меры к спортсменам
Теперь в случае дисквалификации спортсмена ему будет запрещено заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта. Также их обяжут возместить суммы стимулирующих выплат и лишат государственных наград, к которым они были представлены за соответствующие спортивные результаты.
Меры к федерациям
Если спортсмены федерации будут систематически нарушат антидопинговые правила, то федерации могут быть лишены права на получение господдержки, освобождение от налогов и сборов (пошлин) иностранной безвозмездной помощи. И их даже могут исключить из реестра федераций на срок до двух лет.
Меры к сборным
В отношении национальных и сборных команд в таких случаях предусмотрены меры, включающие уменьшение их численности и финансирования.
Также правительству поручено проработать вопрос об установлении уголовной ответственности за использование запрещенных веществ и методов, а также за склонение спортсменов к нарушению антидопинговых правил.
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В Беларуси решили очень плотно заняться допингом: теперь за нарушение антидопинговых правил последуют суровые, но справедливые меры. Они прописаны в указе № 201...
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