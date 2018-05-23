За употребление допинга будут заводить уголовные дела и лишать наград

В Беларуси решили очень плотно заняться допингом: теперь за нарушение антидопинговых правил последуют суровые, но справедливые меры. Они прописаны в указе № 201 «О противодействии допингу в спорте», который подписал 24 мая Александр Лукашенко, пишет TUT.BY.

Меры к спортсменам

Теперь в случае дисквалификации спортсмена ему будет запрещено заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта. Также их обяжут возместить суммы стимулирующих выплат и лишат государственных наград, к которым они были представлены за соответствующие спортивные результаты.

Меры к федерациям

Если спортсмены федерации будут систематически нарушат антидопинговые правила, то федерации могут быть лишены права на получение господдержки, освобождение от налогов и сборов (пошлин) иностранной безвозмездной помощи. И их даже могут исключить из реестра федераций на срок до двух лет.

Меры к сборным

В отношении национальных и сборных команд в таких случаях предусмотрены меры, включающие уменьшение их численности и финансирования.

Также правительству поручено проработать вопрос об установлении уголовной ответственности за использование запрещенных веществ и методов, а также за склонение спортсменов к нарушению антидопинговых правил.