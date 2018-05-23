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Лукашенко вынес замечания двум губернаторам за "несвоевременную выплату заработной платы"
Александр Лукашенко объявил замечание Николаю Шерстневу и Владимиру Доманевскому, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.
"Председателям Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу и Могилевского областного исполнительного комитета Владимиру Доманевскому объявлено замечание за необеспечение выполнения поручения президента Республики Беларусь о своевременной выплате заработной платы", - говорится в сообщении.
Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко объявил замечание Николаю Шерстневу и Владимиру Доманевскому, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.
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