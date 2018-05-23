Мадуро принес присягу в качестве президента Венесуэлы

Николас Мадуро приведен к присяге в качестве президента Венесуэлы на второй срок, сообщают в четверг венесуэльские СМИ.

По их информации, в ходе церемонии Н.Мадуро поклялся "уважать и обеспечивать соблюдение конституции и проводить все революционные перемены".

На досрочных президентских выборах президент Венесуэлы 55-летний Н.Мадуро был переизбран на пост главы государства. Он получил более 5,8 млн голосов (около 68%),

Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях.