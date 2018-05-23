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Мадуро принес присягу в качестве президента Венесуэлы
Николас Мадуро приведен к присяге в качестве президента Венесуэлы на второй срок, сообщают в четверг венесуэльские СМИ.
По их информации, в ходе церемонии Н.Мадуро поклялся "уважать и обеспечивать соблюдение конституции и проводить все революционные перемены".
На досрочных президентских выборах президент Венесуэлы 55-летний Н.Мадуро был переизбран на пост главы государства. Он получил более 5,8 млн голосов (около 68%),
Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях.
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Николас Мадуро приведен к присяге в качестве президента Венесуэлы на второй срок, сообщают в четверг венесуэльские СМИ. По их информации, в ходе церемонии Н.Мадуро...
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