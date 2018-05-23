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Студента из Шри-Ланки нашли повешенным в Гомельской области
Студент одного из Гомельских вузов, родом из Шри-Ланки, обнаружен повешенным в одном из лесных массивов, сообщили в УСК по Гомельской области.
Там рассказали, что при иностранце были обнаружены его телефон и другие личные вещи. Известно, что в последний раз живым его видели в начале мая.
Сотрудники Следственного комитета Гомельской области выясняют обстоятельства гибели27-летнего студента. По первым признакам оперативники не исключают версию суицида.
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Студент одного из Гомельских вузов, родом из Шри-Ланки, обнаружен повешенным в одном из лесных массивов, сообщили в УСК по Гомельской области. Там рассказали, что...
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