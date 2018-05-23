Студента из Шри-Ланки нашли повешенным в Гомельской области

Студент одного из Гомельских вузов, родом из Шри-Ланки, обнаружен повешенным в одном из лесных массивов, сообщили в УСК по Гомельской области.

Там рассказали, что при иностранце были обнаружены его телефон и другие личные вещи. Известно, что в последний раз живым его видели в начале мая.

Сотрудники Следственного комитета Гомельской области выясняют обстоятельства гибели27-летнего студента. По первым признакам оперативники не исключают версию суицида.