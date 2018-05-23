|
БГК им. Мешкова стал чемпионом Беларуси по гандболу
Гандбольный клуб имени Мешкова в 10-й раз завоевал чемпионский титул. В решающем матче они обыграли минский СКА – 22:19.
Любопытно, что благодаря этой победе у БГУ им. Мешкова стало столько же чемпионских титулов, сколько и у СКА – по 10.
Ранее БГК выигрывал чемпионаты Беларуси в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014, 2015, 2016 и 2017 годах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гандбольный клуб имени Мешкова в 10-й раз завоевал чемпионский титул. В решающем матче они обыграли минский СКА – 22:19. Любопытно, что благодаря этой победе у БГУ им....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)