МАРТ будет регулировать цены на продукцию общепита в учреждениях образования

Президент Беларуси Александр Лукашенко передал полномочия по регулированию цен на продукцию общественного питания в учреждениях образования Министерству антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

"Полномочия по регулированию цен на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования, передаются Министерству антимонопольного регулирования и торговли. Это предусмотрено Указом № 199, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 24 мая", - говорится в сообщении пресс-службы.

Документ вносит корректировки в Указ от 25 февраля 2011 года № 72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь". Изменения также предусматривают его приведение в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе.